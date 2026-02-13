V potoku našli dieťa: Zasahovali všetky záchranné zložky, vyslali aj vrtuľník

V potoku Svinka v obci Rokycany v okrese Prešov našli v piatok v čase obeda maloleté dieťa. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, na miesto boli okamžite privolané všetky záchranné zložky. Dieťa bolo vrtuľníkom prevezené do nemocnice. „Polícia udalosť dokumentuje, preveruje všetky okolnosti prípadu,“ povedala Ligdayová.
