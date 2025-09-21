V Poľsku započala nová misia: „Oči na oblohe“ hľadajú ruské hrozby, stačí im 30 sekúnd na ich rozlúsknutie

Zuzana Veslíková
SITA
Napriek tomu, že obloha sa počas soboty zdala pokojnejšia, posádka zostala ostražitá.

V lietadle Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) vo výške približne 10-tisíc metrov nad východným Poľskom sledovali príslušníci letectva zo šiestich krajín obrazovky, aby zaznamenali akýkoľvek náznak narušenia hraníc aliancie ruskými lietadlami.

V piatok došlo k narušeniu estónskeho vzdušného priestoru dvoma ruskými stíhačkami na 12 minút, čo vyvolalo okamžitú reakciu NATO a vyvolalo obavy v celej Európe.

„Ak existuje akákoľvek vzdušná hrozba pre NATO, chceme ju zachytiť čo najrýchlejšie,“ povedal nemecký podplukovník Mike Belizaire novinárom agentúry AFP, ktorým umožnili exkluzívny prístup k letu. „Našou úlohou je poskytnúť včasné varovanie, aby mali velitelia viac času na rozhodnutie, ako reagovať.“

Po nedávnych incidentoch, vrátane zostrelenia ruských dronov nad Poľskom, NATO spustilo misiu Eastern Sentry na posilnenie obrany východnej hranice. Do Poľska boli vyslané stíhačky z Francúzska, Nemecka a ďalších krajín.

Belgický pilot kapitán Joel, vedúci posádky prieskumného lietadla AWACS, ktoré má radar s dosahom približne 500 kilometrov, uviedol, že misia má za cieľ zabezpečiť ochranu vzdušného priestoru NATO a monitorovať situáciu v celej oblasti vrátane Bieloruska a ruskej Kaliningradskej oblasti. Jeho lietadlo dokáže spozorovať objekty veľkosti väčšieho vtáka. „Je to v podstate fyzika, keď ste vyššie, vidíte ďalej,“ povedal Joel.

Foto: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen, Public domain, via Wikimedia Commons

Stačí 30 sekúnd

Na obrazovkách lietadla sa zobrazovali desiatky blikaní, ktoré predstavovali vzdušnú aktivitu od južného Švédska až po západnú Ukrajinu. Operátor amerického letectva Aaron Peace dokáže za menej ako 30 sekúnd vyhodnotiť, či neznámy objekt predstavuje hrozbu.

Napriek schopnosti monitorovať situáciu predstavujú nízkonákladové drony, ktoré sa stali bežnými v konflikte na Ukrajine a nedávno prenikli do Poľska, väčšiu výzvu. AWACS bol navrhnutý na sledovanie rýchlych a vysokých lietadiel, takže pomalšie a menšie objekty sú ťažšie identifikovateľné.

NATO použilo svoje moderné stíhačky F-35 na zostrelenie dronov, no predstavitelia aliancie hľadajú efektívnejšie a lacnejšie spôsoby, ako čeliť tejto hrozbe. „O tejto téme budeme v nasledujúcich týždňoch hovoriť viac,“ uviedol jeden z predstaviteľov NATO pod podmienkou anonymity.

