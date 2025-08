V plechovkách energetických nápojov môže byť vodka: Pravdepodobne pochybila dodávateľská firma

Predstavte si, že si chcete doplniť energiu energetickým nápojom. Po prvom hlte ale zistíte, že je v plechovke tvrdý alkohol. Presne to sa stalo v prípade nápojov značky Celsius.

Ako informujú TV Noviny s odvolaním sa web CNBC, americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) vydal varovanie po tom, ako zrejme došlo k chybe pri výrobe energetických nápojov značky Celsius. V obchodoch sa totiž ocitli nápoje s obsahom vodky. Pravdepodobne pochybila dodávateľská firma obalov. Odoslala ich firme High Noon, ktorá sa zaoberá výrobou alkoholických nápojov.

High Noon warns consumers that some of its vodka seltzers were accidentally labeled as Celsius energy drinks. pic.twitter.com/fOvvORLm7S

— Pop Crave (@PopCrave) July 30, 2025