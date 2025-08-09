V obci na západe Slovenska sa začala šíriť žltačka, pribudlo tam niekoľko ďalších prípadov. Nariadené sú prísne opatrenia

Foto: TASR (Roman Hanc)

Tomáš Mako
TASR
Hygienici zaznamenali v osade celkovo 26 prípadov žltačky.

V osade Jegenéš v okrese Galanta pribudlo osem nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Hygienici zaznamenali v osade celkovo 26 prípadov žltačky, prvé ochorenie bolo hlásené v polovici júna.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante o tom informoval na svojom webe.

„V okrese Galanta evidujeme epidemický výskyt ochorenia na VHA v komunite žijúcej v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania v osade Jegenéš v obci Tomášikovo. Prvé ochorenie bolo hlásené 18. júna u žiaka základnej školy vo vekovej skupine päť- až deväťročných,“ priblížili hygienici. Kumulatívne bolo hlásených ku dňu 4. augusta z tejto osady 26 ochorení na VHA.

Platia tam prísne opatrenia

Nariadené je epidemiologické vyšetrovanie prípadov v ohnisku nákazy a lekársky dohľad úzkym kontaktom, odber biologického materiálu na laboratórne vyšetrenie, lekársky dohľad po dobu maximálnej inkubačnej doby ochorenia a imunizácia všetkých úzkych kontaktov. Tiež distribúcia zdravotno-výchovných materiálov a osveta.

Vo vestníku vlády boli v júni zverejnené vyhlášky RÚVZ, ktorými sa v tejto lokalite nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu VHA.

Úlohou obce je v rámci protiepidemických opatrení zabezpečiť pre obyvateľov osady Jegenéš dezinfekčné prostriedky, tečúcu pitnú vodu vo verejnom vodovode i odstraňovanie komunálneho odpadu pravidelným odvozom z osady.

Súčasťou opatrení je aj prerušenie prevádzky základnej školy s materskou školou s maďarským vyučovacím jazykom v termíne od 24. júna a zrušenie všetkých hromadných podujatí pre verejnosť. V potravinárskych prevádzkach v obci je zvýšený dôraz na dezinfekciu rúk a priestorov prístupných verejnosti vrátane nákupných vozíkov.

