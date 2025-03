V obci Baka ukončili usmrcovanie zvierat: Začínajú odškodňovať chovateľov, s vyplnením žiadostí o dotácie im pomôžu

Postihnuté vírusom slintačky a krívačky (SLAK) sú stále štyri chovy a žiadne iné ohniská zatiaľ aktuálne nemáme potvrdené. Všetky sanačné a likvidačné práce v obci Baka už boli ukončené a tieto práce sa dnešným dňom začali v obci Lúč na Ostrove, v časti Malý Lúč.

Povedal po zasadnutí Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok. „V rámci aktuálnej situácie zatiaľ krízový štáb neprijal žiadne nové opatrenia v súvislosti s nákazou. Verím, že situácia vydrží aj vzhľadom na inkubačnú dobu,“ informoval Šutaj Eštok.

S vyplnením žiadostí o dotácie obyvateľom pomôžu

Doplnil, že pre nákazu SLAK sú v stálom kontakte s partnermi V4 a Rakúskom, aby vedeli rýchlo reagovať pre prípad obmedzenia na hraniciach. S Rakúskom zatiaľ obmedzenia nie sú. Kristína Vavríková, štátna tajomníčka ministerstva pôdohospodárstva po zasadnutí ÚKŠ informovala, akým spôsobom prebehne odškodnenie chovateľov postihnutých nákazou.

Spresnila, že dnes v podvečerných hodinách pôjdu zamestnanci ministerstva do obce Baka, kde sa stretnú s chovateľmi, ktorým boli zvieratá utratené a pomôžu im s vyplnením žiadostí ohľadom vyplatenia dotácií. Branislav Becík (Hlas-SD), poslanec a župan Nitrianskeho kraja poďakoval všetkým zložkám a ocenil ich prácu.

„Ako poľnohospodár som požiadal o prehodnotenie situácie na usmrcovanie zdravých chovov v ohniskách nákazy (trojkilometrovom pásme, pozn. red.), nakoľko ide podľa neho o nelogicky krok, ktorý neprikazuje ani nariadenie EÚ. Uvedomujem si situáciu, ale nesmieme si likvidovať zdravé chovy. Požiadal som ministra Richarda Takáča aj riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinárskej správy (ŠVPS) a navrhol som im, aby sme išli do absolútnej karantény a vyhli sa usmrcovaniu zdravých chovov. Riaditeľ ŠVPS pripustil, že by to mohlo byť opatrenie. Verím, že zvíťazí zdravý sedliacky rozum,“ povedal Becík s tým, že rozhodnutie podľa ministra Takáča závisí od hlavného veterinára a odborníkov.

Stále sme len na začiatku cesty

Šutaj Eštok k požiadavke, ktorá zaznela od poslanca Becíka, vyjadril pochopenie, avšak musia zvážiť ešte veľa otázok ohľadom zodpovednosti za prípadné rozšírenie nákazy. Ohrozené môžu byť ďalšie veľké chovy a to nielen hovädzieho dobytka, ale aj ošípaných.

„Rozumieme požiadavkám chovateľov, ale ÚKŠ musí prijímať aj tieto tvrdé opatrenia a nezabúdať na inkubačnú dobu nákazy. Momentálne sme v dni číslo dva,“ povedal Šutaj Eštok. Za predstaviteľov veterinárov Roman Matejčík pripomenul, že stále sa nachádzame iba na začiatku cesty zvládnutia SLAK.

„Táto nákaza je nebezpečná tým, ako sa šíri a ona sa síri všetkým. Aby sme tomu zabránili, zaviedli sme striktné a tvrdé pravidlá. Opatrenia boli prijaté aj na základe dlhoročných skúseností z krajín, ktoré majú skúseností s týmto ochorením. Apelujem na všetkých, aby dodržiavali prijaté opatrenia. Ide hlavne o uzatvorenie chovu, dezinfekcie a kontroly stavu zvierat. Ak máte podozrenie, neváhajte nás kontaktovať. Dnes máme vakcínu na núdzovú vakcináciu zvierat, ktorú používame v ohniskách, aby sme ochránili zvieratá. Je to opatrenie, ktoré znižuje intenzitu vírusu,“ vysvetlil Matejčík.