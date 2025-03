Svet filmu smúti: Zomrel legendárny herec, fanúšikovia ho mohli poznať zo Star Wars

Clive Revill, herec s bohatou divadelnou a filmovou kariérou, ktorý prepožičal hlas cisárovi Palpatinovi v kultovej snímke Star Wars: Impérium vracia úder (1980), zomrel vo veku 94 rokov.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Smutnú informáciu potvrdila jeho dcéra Kate Revill pre The Hollywood Reporter. Revill sa narodil 18. apríla 1930 vo Wellingtone na Novom Zélande. Pôvodne pracoval ako poistný matematik, no jeho život nabral nový smer po stretnutí s legendárnym Laurencem Olivierom a jeho manželkou Vivien Leigh. Tí mu odporučili, aby sa venoval herectvu, a tak odišiel do Anglicka študovať na Old Vic Theatre School v Bristole.

Svoju kariéru odštartoval na Broadwayi v roku 1952 inscenáciou Mr. Pickwick a neskôr sa stal členom Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti. Počas svojej divadelnej dráhy získal dve nominácie na cenu Tony – za muzikály Irma la Douce (1961) a Oliver! (1963), kde stvárnil legendárnu postavu Fagina.

Filmové a televízne úspechy

Revill sa objavil v mnohých filmoch vrátane Bunny Lake Is Missing (1965), Kaleidoscope (1966) či The Legend of Hell House (1973). S legendárnym režisérom Billym Wilderom spolupracoval na snímkach The Private Life of Sherlock Holmes (1970) a Avanti! (1972), za ktorú získal nomináciu na Zlatý glóbus.

Na televíznych obrazovkách si zahral v seriáloch ako Columbo, Dynasty, Magnum, P.I., MacGyver, Star Trek: The Next Generation či Babylon 5. Bol známy svojou schopnosťou stvárniť rôzne národnosti a typy postáv.

Hlas cisára Palpatina v Star Wars

V roku 1980 mu režisér Irvin Kershner ponúkol možnosť nahovoriť postavu cisára Palpatina v Impérium vracia úder. Revill nahral svoje repliky v štúdiu na Wilshire Boulevard v Los Angeles, no jeho hlas bol neskôr nahradený Ianom McDiarmidom v reedícii z roku 2004. Napriek tomu si jeho podanie získalo množstvo fanúšikov. „Prichádzajú za mnou a ja im poviem, aby sa priblížili a zavreli oči,“ povedal v rozhovore v roku 2015. „Potom im zašepkám: Cítim veľké narušenie Sily. Ľudia zblednú a jeden takmer odpadol!“

Posledné roky a odkaz

Revill zomrel ešte 11. marca v opatrovateľskom zariadení v Sherman Oaks po boji s demenciou. Zanechal po sebe dcéru Kate a vnučku Kaylu. Jeho hlas a herecké výkony však zostanú nesmrteľné vďaka jeho početným úlohám na divadelných doskách, filmovom plátne aj v dabingu. Jeho odkaz bude naďalej žiť v srdciach fanúšikov Star Wars aj milovníkov divadla a filmu po celom svete.