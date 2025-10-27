V noci nad Moskvou lietali desiatky dronov: Rusi tvrdia, že väčšinu zničili, letiská však museli aj napriek tomu uzavrieť

Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram.
Kyjev sa k útokom nevyjadril
Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ. Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty.
#BREAKING #RUSSIA #MOSCOW #RUSIA #MOSCÚ
🔴RUSSIA :📹 MOSCOW REGION IS UNDER ATTACK OF DRONES
Domodedovo and Zhukovsky Airports are temporarily closed
Mayor claims that 10 UAVs were shot down.
The operation continues. #Ultimahora pic.twitter.com/hH271oJamw
— LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) October 26, 2025
Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.
Útoky zasiahli viacero oblastí
Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské jednotky v noci na pondelok zostrelili 193 ukrajinských dronov, pričom regionálne úrady v ruskom pohraničí hlásili jednu obeť dronového útoku, informovala agentúra AFP. Gubernátor pohraničnej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz v príspevku na Telegrame spresnil, že o život prišiel vodič minibusu, na ktorý dron zaútočil v obci Pogar. Zranených bolo päť cestujúcich.
✈️🚫 About 80 flights were delayed at Sochi airport today due to the implementation of „Carpet“ plan.
Restrictions were also in effect at Moscow’s Domodedovo and the airports of Vladikavkaz, Kazan, Saratov, Kaluga, Nizhny Kama, Izhevsk, Samara and Ulyanovsk. pic.twitter.com/izwkGK4mtu
— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 9, 2025
Ruské jednotky v Brianskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, počas noci na pondelok zneškodnili 47 dronov. Ďalších najmenej 40 dronov bolo zlikvidovaných v Moskovskej oblasti. Väčšina z týchto bezpilotných lietadiel smerovala na Moskvu, kde v dôsledku tohto ohrozenia dočasne uzavreli letiská Domodedovo a Žukovskij. Dronovým útokom bola vystavená aj Kalužská oblasť.
Vojna pokračuje s novými cieľmi
Rusko pokračuje v rozsiahlej invázii, ktorú spustilo vo februári 2022, pričom v poslednom čase útočí najmä na ukrajinské energetické siete. Ukrajina čoraz častejšie reaguje vlastnými útokmi zameranými v Rusku na ropné rafinérie a inú energetickú infraštruktúru.
