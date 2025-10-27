V noci nad Moskvou lietali desiatky dronov: Rusi tvrdia, že väčšinu zničili, letiská však museli aj napriek tomu uzavrieť

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruská protivzdušná obrana odrazila v noci sériu útokov dronov na Moskvu.

Ruské systémy protivzdušnej obrany v noci na pondelok odrazili viaceré dronové útoky na Moskvu, ktoré si vyžiadali dočasné uzavretie dvoch zo štyroch moskovských letísk. S odvolaním sa na ruské úrady o tom v pondelok informovala agentúra Reuters, píše TASR.

Počas päťhodinovej operácie, ktorá sa začala tesne pred 22:00 h moskovského času (20:00 h SEČ), protivzdušná obrana zlikvidovala 28 dronov letiacich na Moskvu, doplnil jej primátor Sergej Sobianin v príspevku na komunikačnej platforme Telegram.

Kyjev sa k útokom nevyjadril

Ruský úrad pre bezpečnosť leteckej premávky (Rosaviacija) oznámil, že veľké letisko Domodedovo a menšie letisko Žukovskij boli pre dronové útoky uzavreté od 23:40 h SEČ. Informácie o prípadných škodách neboli zverejnené. Rusko zvyčajne neuvádza úplný rozsah škôd spôsobených ukrajinskými údermi na svojom území, pokiaľ nejde o civilné objekty.

Ukrajina sa k incidentu nevyjadrila. Kyjev opakovane deklaruje, že útoky ukrajinskej armády na území Ruska majú za cieľ zasiahnuť infraštruktúru, ktorá je pre Rusko kľúčová pre vedenie vojny rozpútanej voči Ukrajine.

Útoky zasiahli viacero oblastí

Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že ruské jednotky v noci na pondelok zostrelili 193 ukrajinských dronov, pričom regionálne úrady v ruskom pohraničí hlásili jednu obeť dronového útoku, informovala agentúra AFP. Gubernátor pohraničnej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz v príspevku na Telegrame spresnil, že o život prišiel vodič minibusu, na ktorý dron zaútočil v obci Pogar. Zranených bolo päť cestujúcich.

Ruské jednotky v Brianskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, počas noci na pondelok zneškodnili 47 dronov. Ďalších najmenej 40 dronov bolo zlikvidovaných v Moskovskej oblasti. Väčšina z týchto bezpilotných lietadiel smerovala na Moskvu, kde v dôsledku tohto ohrozenia dočasne uzavreli letiská Domodedovo a Žukovskij. Dronovým útokom bola vystavená aj Kalužská oblasť.

Vojna pokračuje s novými cieľmi

Rusko pokračuje v rozsiahlej invázii, ktorú spustilo vo februári 2022, pričom v poslednom čase útočí najmä na ukrajinské energetické siete. Ukrajina čoraz častejšie reaguje vlastnými útokmi zameranými v Rusku na ropné rafinérie a inú energetickú infraštruktúru.

