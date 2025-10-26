S Mliečnou dráhou sa deje niečo mimoriadne: Vedci sa nestačia čudovať, takéto ešte nevideli

Európsky teleskop Gaia zachytil v Mliečnej dráhe jav, ktorý astronómov prekvapil – obrovskú vlnu šíriacu sa naprieč galaktickým diskom. Tento pohyb hviezd pripomína rozvlnenú hladinu vody po dopade kameňa a siaha až do vzdialenosti 65-tisíc svetelných rokov od stredu galaxie.
Pozorovania ukázali, že disk Mliečnej dráhy sa neustále nakláňa a kolíše, pričom hviezdy sa pohybujú hore a dolu v rytme podobnom „mexickej vlne“ na štadióne, informuje iMeteo na základe správy ESA. Tento efekt vedci odhalili vďaka presným meraniam pohybov hviezd a cefeíd, ktorých jasnosť sa pravidelne mení. Na vizualizáciách sa pohyb zobrazuje ako červené a modré oblasti, podľa toho, či sa hviezdy nachádzajú nad alebo pod rovinou galaxie.
Mliečna dráha sa vlní
Zatiaľ nie je jasné, čo vlnu vyvolalo. Jedna z hypotéz hovorí o dávnej zrážke s menšou galaxiou, ktorá mohla disk rozkolísať. Iní odborníci uvažujú o súvislosti s Radcliffovou vlnou, zvlnenou štruktúrou plynu objavenou pred desiatimi rokmi, no tá má menší rozsah. Vedci veria, že ďalšie dáta z Gaia umožnia presnejšie zmapovať pohyb hviezd a objasniť, čo tento jav spôsobilo. Kým teda my hľadíme na nočnú oblohu, Mliečna dráha sa neustále jemne vlní.
