V noci bolo obrovské zemetrasenie vydali varovanie pred cunami: Územie môžu zasiahnuť mohutné vlny

Pri pobreží Kamčatky na ruskom Ďalekom východe zaznamenali vo štvrtok silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8. Informoval o tom Americký geologický inštitút (USGC)citovaný agentúrou AFP, píše TASR.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo 128 kilometrov východne od mesta Petropavlovsk-Kamčatskij a v hĺbke 10 kilometrov, čo americké Tichomorské centrum pre varovanie pred cunami viedlo k vydaniu varovania pred možným výskytom mohutných vĺn pozdĺž pobrežia.
Nejde o prvé zemetrasenie
Túto oblasť postihlo silné zemetrasenie s magnitúdou viac ako 7 aj 13. septembra. V Petropavlovsku-Kamčatskom zaznamenali otrasy s magnitúdou 5,5 až 6. Pre východné pobrežie Kamčatského polostrova bola vydaná výstraha pred cunami, ktorá však bola neskôr zrušená.
V júli došlo na polostrove Kamčatka k šiestemu najsilnejšiemu zemetraseniu od začiatku meraní s magnitúdou 8,8. Išlo zároveň o najsilnejšie zemetrasenie od roku 2011, keď otrasy s magnitúdou 9,0 zasiahli východné pobrežie Japonska.
