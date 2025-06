V LA platí zákaz vychádzania: V meste začalo veľké rabovanie, výtržnosti pokračujú. Trump splieta, že ide o útok zo zahraničia

Prezident USA Donald Trump v utorok obhajoval svoje rozhodnutie vyslať jednotky námornej pechoty a Národnej gardy do kalifornského mesta Los Angeles, aby tam potlačili protesty proti imigračnej politike.

V prejave k vojakom vo Fort Bragg v štáte Severná Karolína Trump vyhlásil, že súčasné udalosti v Kalifornii sú „totálnym útokom na mier, verejný poriadok a národnú suverenitu, ktorý vykonávajú výtržníci so zahraničnými vlajkami.“ Zdôraznil, že „generácie armádnych hrdinov neprelievali svoju krv na vzdialených brehoch preto, aby sledovali, ako je naša krajina zničená inváziou a bezprávím tretieho sveta.“

Hrozba zákonom o povstaní

Podľa agentúry AP Trump označil mesto Los Angeles za „smetisko“ s „celými štvrťami pod kontrolou“ zločincov a povedal, že federálna vláda „využije všetky dostupné prostriedky na potlačenie násilia a obnovenie práva a poriadku“. „Oslobodíme Los Angeles a opäť ho urobíme slobodným, čistým a bezpečným,“ dodal Trump.

Tieto emotívne slová zazneli z Trumpových úst po tom, čo nechal otvorenú možnosť uplatnenia zákona o povstaní – výnimočného právneho nástroja, ktorý prezidentovi USA umožňuje nasadiť ozbrojené sily na území Spojených štátov v prípade násilností, povstaní alebo na presadzovanie federálneho práva.

Nasadenie tisícov vojakov a reakcia Kalifornie

Trumpova návšteva vo Fort Bragg, kde žije približne 50 000 aktívnych vojakov, nasledovala po jeho rozhodnutí nasadiť v os Angeles 700 príslušníkov námornej pechoty a 4000 vojakov Národnej gardy, aby tak potlačili pouličné protesty proti jeho imigračnej politike. Republikánsky prezident uviedol, že nasadenie armády bolo potrebné na ochranu federálneho majetku a personálu.

Demokratmi vedená vláda štátu Kalifornia však vyhlásila, že tento krok je zneužitím moci a zbytočnou provokáciou. Pouličné demonštrácie v južnej Kalifornii prebiehajú od piatku, keď sa aktivisti dostali do potýčok so zástupcami šerifa.

V Severnej Karolíne sa Trump a minister obrany USA Pete Hegseth zúčastnili na dlho plánovaných oslavách 250. výročia založenia americkej armády, pričom sledovali, ako vojaci predvádzajú útok špeciálnych jednotiek na budovu a používajú raketomet s dlhým doletom. Bola to prvá zo série osláv pred veľkou prehliadkou vo Washingtone v sobotu.

Význam základne Fort Bragg

Fort Bragg sa nachádza neďaleko mesta Fayetteville v Severnej Karolíne a slúži ako veliteľstvo špeciálnych operácií americkej armády, pričom tam sídlia jednotky známe ako zelené barety a 82. výsadkový pluk. V centre amerického mesta Los Angeles, ktoré zasiahli protesty proti imigračnej politike súčasnej vlády USA, začal o 20:00 h miestneho času (05:00 h SELČ) platiť nočný zákaz vychádzania.

Vyhlásila ho primátorka mesta Karen Bassová s cieľom „zastaviť vandalizmus a rabovanie“ po niekoľkých dňoch nepokojov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR. Zákaz vychádzania sa vzťahuje na tú časť mesta, kde sa od minulého piatka odohrávajú protesty proti vládnej prisťahovaleckej politike. Neplatí pre ľudí, ktorí majú v danej časti mesta trvalý pobyt, akreditovaných novinárov, osoby bez domova ani pre záchranné zložky, doplnila agentúra AP.

Protesty sa šíria po krajine

Podľa AFP však v čase, keď zákaz vychádzania začal platiť, v centrálnej časti Los Angeles zostali desiatky protestujúcich. AP doplnila, že medzičasom sa protesty proti raziám imigračných úradov začali šíriť po celej krajine a ďalšie sú naplánované na tento víkend. V utorok sa takéto zhromaždenia konali napr. v mestách Austin, Washington, D.C. a San Francisco.

Trump reagoval na výbušnú situáciu v Los Angeles tým, že tam vyslal okolo 4000 príslušníkov Národnej gardy a 700 príslušníkov námornej pechoty. Obyvatelia a miestni politici však túto reakciu považujú za prehnanú a obviňujú prezidenta, že namiesto upokojenia situácie ju ešte viac eskaluje.

Newsom: Trump sa správa ako tyran

Napätie v Los Angeles ešte zintenzívnili Trumpove kontroverzné vyjadrenia, ktoré vyvolali ďalší odpor a mobilizáciu protestujúcich. Agentúra Reuters podotkla, že v dave demonštrantov sa objavujú napr. vlajky Mexika a ďalších štátov – zväčša ako prejav solidarity s migrantmi zadržanými počas razií. Guvernér štátu Kalifornia Gavin Newsom v utorok požiadal súd, aby zablokoval nasadenie amerických vojakov v uliciach Los Angeles.

Prezident Donald Trump do mesta poslal príslušníkov Národnej gardy a námornej pechoty, aby potlačili protesty proti postupu imigračných úradov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. „Nasadenie vycvičených vojakov do ulíc je bezprecedentné a ohrozuje samotnú podstatu našej demokracie. Donald Trump sa správa ako tyran, nie ako prezident. Žiadame súd, aby tieto nezákonné kroky okamžite zablokoval,“ vyhlásil Newsom.

Počiatočný impulz protestov

Protesty v Los Angeles a jeho okolí vypukli po tom, ako príslušníci Imigračného a colného úradu (ICE) zatkli desiatky ľudí za údajné porušovanie imigračného zákona. Biely dom tieto razie označil za „bežné deportačné operácie“. Trump v reakcii na protesty nariadil vyslanie pôvodne 2000 príslušníkov Národnej gardy, v noci na utorok potom rozhodol o nasadení ďalších dvoch tisícok a zhruba 700 členov námornej pechoty.

Predstavitelia štátu Kalifornia však tvrdia, že tieto jeho kroky sú prehnanou reakciou na zväčša pokojné demonštrácie. Médiá informovali aj o niekoľkých prípadoch, keď protesty prerástli do násilností. Starostka Los Angeles Karen Bassová uviedla, že v pondelok bolo počas protestov zadržaných viac než 100 ľudí, ale väčšina z ich účastníkov podľa jej slov nepácha násilie. Trump však tvrdí, že verejný poriadok v Los Angeles hrubým spôsobom narúšajú zaplatení vzbúrenci. Newsom aj Bassová tieto tvrdenia označili za značne prehnané.

Právne a ústavné otázky nasadenia armády

Guvernér Kalifornie navyše obvinil Trumpa, že do Los Angeles vyslal vojakov, aby zámerne vyhrotil situáciu z politických dôvodov. Prezident však svoje rozhodnutie obhajuje. „Keby sme do toho nevstúpili, Los Angeles by horelo… Polícia to nedokázala zvládnuť,“ uviedol Trump v utorok s tým, že „niekoľko zlých ľudí“ skončilo vo väzbe.

Nasadenie vojakov v civilnom prostredí v USA je mimoriadne nezvyčajné opatrenie, skonštatovala agentúra AFP. Podľa zákona nesmú vojaci vykonávať činnosť polície voči občanom USA na americkej pôde. Za istých okolností to umožňuje iný zákon, ale nie je jasné, či sa naň Trump plánuje odvolať, doplnila agentúra AP.