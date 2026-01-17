V kuchyni bytu objavili tajné dvere, o ktorých nevedeli: Keď zistili, čo našli, prešiel im po chrbte mráz

Podobné videá sa z času na čas objavujú na sociálnych sieťach a pre svoju tajuplnosť sa z nich stávajú virálne hity. Tiktokeri Jess a Connor však rozhodne netušili, že keď si prenajmú byt, stane sa im to, čo mnohým ďalším pred nimi. Aj oni totiž v apartmáne natrafili na tajné dvere, o ktorých nemali ani poňatia.
Jess a Connor, ktorých na sociálnej sieti TikTok môžete sledovať na profile s názvom @connormoynihan4, kde zvyčajne šíria svoje zážitky z výletov, zverejnili pred dvoma rokmi sériu troch videí, ktoré mnohých vydesili.
Tajné dvere do dvoch tajných miestností
Počas jedného z výletov si prenajali apartmán v malej dedinke v Colorade. V ubytovaní ale natrafili na niečo veľmi neobvyklé. V kuchyni našli tajné dvere, z ktorých viedli schody do podkrovia. To ale nie je to najpodivnejšie. Dvojica totiž objavila vedľa nich aj druhé tajné dvere, za ktorými boli schody vedúce do pivnice. S mobilom v ruke sa preto rozhodli jednu z tajných chodbičiek, o ktorých im majiteľ nehnuteľnosti nepovedal, preskúmať. Mnohým divákom to nahnalo zimomriavky.
@connormoynihan4
We just found a secret door in our airbnb. Should we go down? #secretdoor #hiddendoor #hiddenroom #creepyhouse #creepyairbnb #hiddenpassage
Schodisko viedlo do akejsi pivnice, kde okrem starej mrazničky bol v jednej z miestností zapnutý ohrievač. Kto ho zapol? Aj to je otázka, ktorá divákov na TikToku zaujímala, keďže ide o mimoriadne nebezpečnú vec. Mohol totiž kedykoľvek spôsobiť požiar. Keďže ale išlo o prenajatý byt, dvojica to riešiť nechcela.
Ešte tajomnejšie vyzerali malé dvere zabezpečené zámkou, na ktorých bolo napísané upozornenie pred ich otvorením. Ako to v tajných miestnostiach vyzeralo, si môžete pozrieť vo videu nižšie.
@connormoynihan4
Replying to @Cristina Sopranzi Here is the full basement tour. #creepydoor #hiddendoor #hiddenroom #airbnbfinds #secrettunnel #secretdoor
Nahlásiť chybu v článku