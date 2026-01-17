V kuchyni bytu objavili tajné dvere, o ktorých nevedeli: Keď zistili, čo našli, prešiel im po chrbte mráz

Foto: TikTok.com/connormoynihan4

Martin Kalinčák
Čo by ste na ich mieste urobili vy?

Podobné videá sa z času na čas objavujú na sociálnych sieťach a pre svoju tajuplnosť sa z nich stávajú virálne hity. Tiktokeri Jess a Connor však rozhodne netušili, že keď si prenajmú byt, stane sa im to, čo mnohým ďalším pred nimi. Aj oni totiž v apartmáne natrafili na tajné dvere, o ktorých nemali ani poňatia.

Jess a Connor, ktorých na sociálnej sieti TikTok môžete sledovať na profile s názvom @connormoynihan4, kde zvyčajne šíria svoje zážitky z výletov, zverejnili pred dvoma rokmi sériu troch videí, ktoré mnohých vydesili.

Tajné dvere do dvoch tajných miestností

Počas jedného z výletov si prenajali apartmán v malej dedinke v Colorade. V ubytovaní ale natrafili na niečo veľmi neobvyklé. V kuchyni našli tajné dvere, z ktorých viedli schody do podkrovia. To ale nie je to najpodivnejšie. Dvojica totiž objavila vedľa nich aj druhé tajné dvere, za ktorými boli schody vedúce do pivnice. S mobilom v ruke sa preto rozhodli jednu z tajných chodbičiek, o ktorých im majiteľ nehnuteľnosti nepovedal, preskúmať. Mnohým divákom to nahnalo zimomriavky.

@connormoynihan4

We just found a secret door in our airbnb. Should we go down? #secretdoor #hiddendoor #hiddenroom #creepyhouse #creepyairbnb #hiddenpassage

♬ moments – Teesa

Schodisko viedlo do akejsi pivnice, kde okrem starej mrazničky bol v jednej z miestností zapnutý ohrievač. Kto ho zapol? Aj to je otázka, ktorá divákov na TikToku zaujímala, keďže ide o mimoriadne nebezpečnú vec. Mohol totiž kedykoľvek spôsobiť požiar. Keďže ale išlo o prenajatý byt, dvojica to riešiť nechcela.

Ešte tajomnejšie vyzerali malé dvere zabezpečené zámkou, na ktorých bolo napísané upozornenie pred ich otvorením. Ako to v tajných miestnostiach vyzeralo, si môžete pozrieť vo videu nižšie.

@connormoynihan4

Replying to @Cristina Sopranzi Here is the full basement tour. #creepydoor #hiddendoor #hiddenroom #airbnbfinds #secrettunnel #secretdoor

♬ original sound – Jess & Connor

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čas nádejí bol pre RTVS veľkým tromfom, chystá ďalší pôvodný seriál, tentokrát od tvorcu Susedov.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Od slobodného Iránu k odporným verejným popravám: 47 rokov krvavého režimu sa možno v týchto dňoch končí
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac