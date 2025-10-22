V jednej téme sa nezhodnú. Adela Vinczeová prezradila, že sa Jozef Banáš a Viktor Vincze nehádajú, hoci majú iný názor

V rodine Adely Vinczeovej by sa podľa všetkého mohli viesť ostré politické debaty. Namiesto hádok však u nich doma prevláda nadhľad, humor a vzájomný rešpekt.
V podcaste Čestmíra Strakatého prezradila moderátorka, že témy spoločenských a politických názorov sa u nich doma nevyhýbajú ani bežným rozhovorom. Niet sa čo čudovať – jej otec Jozef Banáš a manžel Viktor Vincze patria medzi výrazné osobnosti verejného života, pričom ich pohľady na svet stoja na opačných stranách hodnotového spektra.
Politika bez dusna
Adela Vinczeová patrí medzi najinteligentnejšie a najvtipnejšie ženy slovenského šoubiznisu. Aj preto sa dokáže s odstupom pozerať na spoločenské témy, ktoré mnohých rozdeľujú. „Dnes už ľudia politicky vnímajú všetko. Ak budem citovať niektoré komentáre, tak som človek, ktorý dlhé roky žije s dezolátom, na druhej strane so „sorošovským“ zaplateným „markizáčikom“. To je môj otec a môj muž,“ povedala.
Adelin otec patrí medzi osobnosti, ktoré sa vo verejnom priestore nikdy neschovávali za diplomatické frázy – hovorí priamo a bez obalu, čo mu často prináša aj kritikov. Viktor Vincze, naopak, reprezentuje mladšiu generáciu, ktorá sa nebojí postaviť za liberálne hodnoty, otvorenú spoločnosť a ekologické témy, ktoré považuje za kľúčové pre budúcnosť.
