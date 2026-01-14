V hlbinách jaskyne našli tajnú komoru: Má 13 metrov, bola zapečatená 40-tisíc rokov a ukrýva niečo nečakané

Jaskyňa Vanguard, foto: Gipmetal77 modded by Victuallers, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Budeme prepisovať učebnice?

Naša planéta ukrýva mnoho neprebádaných zákutí, o ktorých ani len netušíme. Napríklad také jaskyne v nás vyvolávajú fascináciu a môžeme v nich nájsť množstvo pokladov. Aj keď to znie vzhľadom na pokrok dnešnej doby priam neuveriteľne, jedna ešte donedávna ukrývala jaskynnú komoru, ktorá bola zapečatená po dobu desiatok tisíc dlhých rokov. Keď ju výskumníci otvorili, našli niečo prelomové. 

Komplex Gorhamových jaskýň sa nachádza na pobreží Gibraltáru a tvoria ho štyri jaskyne, približuje IFLScience. Aj keď boli objavené už v roku 1907, až donedávna skrývali niečo nepoznané.

Gorhamove jaskyne, foto: Profimedia

Jedna z týchto jaskýň nesie názov Vanguard a len v roku 2021 tu archeológovia Gibraltárskeho národného múzea objavili komoru s hĺbkou 13 metrov. Zaujímavosťou je, že 40-tisíc rokov bola zapečatená sedimentmi, a preto do nej ľudské oči nemali možnosť nahliadnuť. Keď sa tak konečne stalo, ukázalo sa, že môže ukrývať niečo mimoriadne cenné. A nie, nie je to zlato ani drahokamy.

V jaskyni sa nachádzali pozostatky rysa, hyeny, supa a dokonca tu výskumníci natrafili na ulitu surmovky – jedlého slimáka. Pri prvých troch spomínaných objavoch sa predpokladá, že sa do jaskyne dostali s pomocou a v prípade slimáka je isté, že ho niekto musel priniesť.

Kto to mohol byť?

Predpokladá sa, že jaskyňu Vanguard mali obývať neandertálci, ktorí vyhynuli približne pred 40-tisíc rokmi, no niektoré populácie mohli prežiť aj dlhšie. Ak je to pravda, tieto nálezy dokazujú, že Gorhamovu jaskyňu mohli obývať jedni z najdlhšie žijúcich blízkych príbuzných človeka na našej planéte vôbec.

