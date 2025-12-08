V Európe zaznamenali nový kmeň vírusu mpox: Rekombinantný variant zistený v Anglicku posiela vedcom jasné varovanie

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Choroba, predtým známa ako opičie kiahne, je endemická v západnej a strednej Afrike už viac než 50 rokov.

Britská agentúra pre zdravotnú bezpečnosť UKHSA v pondelok oznámila, že v Anglicku identifikovala nový kmeň vírusu mpox u osoby, ktorá nedávno vycestovala do Ázie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Mpox, predtým známy ako opičie kiahne, je vírusová infekcia príbuzná pravým kiahňam. Spôsobuje horúčku, bolesti tela a výrazné kožné lézie, pričom môže byť smrteľná. Na ľudí sa prenáša z infikovaných zvierat. Možný je aj prenos z človeka na človeka, pri tesnom fyzickom kontakte.

Reakcia britskej agentúry

„Naše genomické testovanie nám umožnilo odhaliť tento nový kmeň mpoxu,“ uviedla Katy Sinkaová z vládnej agentúry zodpovednej za prevenciu a kontrolu šírenia infekčných chorôb UKHSA. Agentúra uviedla, že bude pokračovať v „posudzovaní významu kmeňa“. „Je bežné, že vírusy sa vyvíjajú a ďalšia analýza nám pomôže lepšie pochopiť, ako sa mpox mení,“ uviedla Sinkaová.

Ilustračná foto: TASR/AP

Výskumníčka Oxfordskej univerzity a riaditeľka Global Health Network Trudie Langová vo svojej reakcii označila za znepokojujúci už samotný prípad mpoxu v Spojenom kráľovstve. Za ešte znepokojujúcejšie považuje to, že ide o nový rekombinantný vírus. „Tento prípad poukazuje na to, že mpox cirkuluje na celom svete a vyvíja sa, čo je pri týchto vírusoch predvídateľné,“ doplnila.

Predchádzajúce šírenie a rozhodnutia WHO

V auguste 2024, keď sa nový variant mpoxu rozšíril z Konžskej demokratickej republiky do susedných štátov, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia mimoriadnu situáciu v oblasti verejného zdravia. Tento stav zrušila v septembri po trvalom poklese prípadov a úmrtí.

Choroba, predtým známa ako opičie kiahne, je endemická v západnej a strednej Afrike už viac než 50 rokov. K jej rozsiahlejšiemu rozšíreniu došlo v roku 2022, keď sa dostala do Európy, Spojených štátov a ďalších častí sveta.

Spôsoby prenosu

Mpox sa prenáša zo zvierat buď fyzickým kontaktom, ako uhryznutím, poškriabaním, kontaktom s telesnými tekutinami či pri príprave mäsa divokých zvierat, alebo nepriamo predmetmi znečistenými výlučkami zvierat. K prenosu z človeka na človeka dochádza úzkym fyzickým kontaktom alebo nepriamo, napríklad kontaminovanou posteľnou bielizňou či uterákmi.

