V Dunaji sa menia pravidlá hry: Kľúčové postavy čelia nečakaným osudom, na vine sú udalosti, ktoré všetko zmenia

Seriál Dunaj, k vašim službám vstupuje do fázy, v ktorej už nejde len o malé konflikty či nenápadné intrigy. Najnovšie udalosti otrasú životmi hlavných postáv, odhalia skryté pravdy a rozpútajú emócie, ktoré môžu viesť k nevratným rozhodnutiam.
Smrť, pomsta, poníženie aj šokujúce rodinné odhalenia. Ani o to nebudú mať diváci núdzu v napínavých epizódach trinástej série. Príbehy postáv sa dostávajú do bodu, kde už neexistujú jednoduché riešenia a každé rozhodnutie má vážne následky. Ako informovala Markíza, hlavne štyri udalosti otrasú jednotlivými postavami.
Napätie medzi hrdinami sa stupňuje, emócie vrcholia a hranice medzi vinníkom a obeťou sa čoraz viac stierajú. Diváci uvidia, ako sa zdanlivo stabilné životy rúcajú a ako jedno rozhodnutie dokáže rozpútať reťaz udalostí, ktoré už nikto nedokáže zastaviť. Práve v týchto momentoch sa Dunaj mení na miesto, kde sa láme dôvera, rodia sa nové konflikty a niektoré príbehy sa končia oveľa skôr, než by si ktokoľvek želal.
Úmrtie Ervína a pomsta
Smrť Ervína zasiahla nielen jeho blízkych, ale aj celý dej seriálu, vrátane divákov. Po návrate zo zahraničia, kde sa s Kristínou snažili uniknúť hrôzam vojny, sa Ervín rozhodne zapojiť do bojov Slovenského národného povstania a vrátiť sa na Slovensko.
Jeho cesta však končí tragicky: Ervín padne v boji a zomiera skôr, než sa mu podarí zmieriť s Kristínou po ich hádke a obnoviť ich vzťah. Jeho smrť je jedným z najsilnejších emotívnych momentov sezóny. Pre Kristínu ide o bolestnú stratu, s ktorou sa len ťažko vyrovnáva.
Smútok sa však postupne mení na hnev a túžbu po spravodlivosti. Kristína je presvedčená, že Ervínova smrť nezostane bez následkov, a jej odhodlanie naznačuje, že pomsta sa môže stať hnacou silou ďalších dramatických udalostí.
