V Dunaji, k vašim službám pôjde do tuhého. Zdá sa, že konečne vyvrcholí dráma, ktorej koniec diváci dlho očakávajú

Situácia v Dunaji, k vašim službám sa komplikuje. O to viac, že sa do desiatej série prenieslo hneď niekoľko konfliktov a tajomstiev z tej deviatej a pribúdajú k nim ďalšie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V súčasnosti sa dej Dunaja, k vašim službám zameriava hneď na niekoľko postáv. Patria k nim Kučerovci a najmä Irena, ktorá sa zranila po páde z koňa; Marína, ktorá rieši nečakané tehotenstvo; Holubec, ktorý je rozhodnutý, že ak nebude mať Dunaj on, tak nikto, a tiež Klára a Lukáš, medzi ktorými konečne prebehli prvé náznaky romantiky. Nie je však ukončený ani príbeh Urbanovcov.

Znova sa u nich doma všetko skomplikuje

Rodina Urbanovcov, a hlavne príbeh Anny, je v pozornosti divákov už viac ako jednu sériu. Anna totiž najprv potajomky porodila dcéru Veroniku a potom jej miesto v transporte zaujala Mária. Anna sa tak musela skrývať, no keďže už na jej ochranu nebol Viliam sám, ale komplicom sa stala aj Magda, šlo to jednoduchšie. Teda až do chvíle, kým Anna nezačala kašľať, Magda si nemusela zobrať Viliama za muža a zabúdať netreba ani na osudný výlet do Tatier.

Mnohí diváci sa už niekoľko týždňov sťažovali na to, že Anna komplikuje Magde život a azda najviac ich vytočilo, keď sa rozhodla zariskovať a nájsť Laca Koptíka, aby mu povedala pravdu o sebe aj manželstve Magdy a Viliama.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Popis k šiestej epizóde, ako uvádza portál ČSFD, prezrádza, že sa Magda ocitne vo veľkých problémoch. Nepriaznivá situácia bude pokračovať aj v ďalej epizóde, ako prezrádzajú otázky: „Podarí sa Anne prečkať nebezpečnú návštevu? A podarí sa Urbanovi zachrániť Magdu?“ Tu však nevítané návštevy nekončia, keďže ďalšia sa odohrá o pár epizód neskôr a tentoraz jej bude čeliť Urban.

Podobnú situáciu už diváci zažili. Neraz bola totiž Anna vo vedľajšej miestnosti alebo v skrini, keď na dvere zaklopal niekto, kto o jej existencii nemal vedieť. Či už to bola Tereza alebo gardisti, vždy jej boli na stope a diváci boli prekvapení, že jej tajomstvo ešte neodhalili. Najmä potom, ako ju Walter Klaus videl v Tatrách a vie, že je nažive.

Zdá sa tak, že by prosby divákov mohli byť konečne vypočuté a táto zápletka by mohla dostať rozuzlenie. Z týchto krátkych popisov to však zatiaľ vyzerá tak, že na celú situáciu nakoniec nedoplatí Anna, ale Magda. Nie je to pritom tak dávno, čo bitku schytal Lacko, a to len preto, že sa do nej zaľúbil. Verejnosť ju totiž vníma ako vydatú ženu, čo gardisti neberú na ľahkú váhu.