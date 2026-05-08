Poslancom sa v posledných dňoch dejú zvláštne veci. Ale iba tým na ruskom zozname zakázaných

Zoznam európskych politikov, aktivistov a akademikov, ktorým Rusko zakázalo vstup na svoje územie, môže byť v skutočnosti zoznamom potenciálnych cieľov pre agentov Kremľa, myslí si fínsky stredopravicový europoslanec Mika Aaltola.
Ako v piatok napísal portál Politico, podľa Aaltolu je cieľom Moskvy vyvolať u európskych predstaviteľov strach a prinútiť ich k autocenzúre, aby zmiernili svoje verejné vystúpenia, vyhýbali sa kritike Ruska a citlivým témam. „Nikdy neviete, na akom zozname sa môžete ocitnúť,“ uviedol Aaltola.
Europoslanec poukázal na viaceré „zvláštne incidenty“, ktorým v poslednom čase čelili poslanci Európskeho parlamentu (EP). „Rozbité okno na aute, knihy s ruskou propagandou zaslané na domácu adresu alebo ponechané pred dverami,“ opísal niektoré z nich.
Majú ochranu
Viacero zákonodarcov muselo v dôsledku útokov spájaných s Ruskom vyhľadať policajnú ochranu. Jednou z nich je aj podpredsedníčka EP Pina Piciernová, ktorá sa stala terčom po tom, ako presadila zrušenie plánovaného vystúpenia ruského propagandistu Vladimira Solovjova v talianskej verejnoprávnej televízii RAI.
Mimoriadne intenzívnu kampaň zažil český europoslanec Ondřej Kolář, ktorý v roku 2020 ako starosta mestskej časti v Prahe dohliadal na odstránenie sochy sovietskeho maršala Ivana Koneva. „Dostával som vyhrážky e-mailom, cez sociálne siete, listami aj telefonicky. Ľudia mi kričali do telefónu, že si po mňa prídu. Chodili mi listy s nábojmi či s bielym práškom,“ povedal.
„Kremeľ sa snaží vyvolávať strach,“ dodal poslanec, ktorý sa pre hrozby musel 20 dní ukrývať v dome s policajnou ochranou.
Ďalší český europoslanec Tomáš Zdechovský, známy podporovateľ Ukrajiny, uviedol, že sa stal terčom „psychologických kampaní“ vedených účtami napojenými na Rusko. „Navrhol som zákaz vstupu pre ruských vojakov, ktorí bojovali na Ukrajine, a dostávam stovky vyhrážok, že prídu a zabijú ma,“ povedal s tým, že jeho domáca adresa a telefónne číslo boli na internete opakovane zverejnené.
Podľa Aaltolu by európske úrady mali mať lepšie spravodajské informácie o fungovaní ruských zoznamov. „Lepšie pochopenie toho, ako tieto zoznamy fungujú a kto sa na nich nachádza, znižuje mieru neistoty. A práve neistota je kľúčová – vedie k autocenzúre,“ zdôraznil.
