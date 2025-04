Stačila jedna surovina a v Bez servítky sa spustila dráma. Doma ju pritom používa každý, diváci hneď zareagovali

Kulinárska šou Bez servítky nikdy nebola len o varení. Či už ide o súťaženie, intrigy alebo dohady o tom, čo do varenia a modernej gastronómie patrí, diváci majú vždy postarané o zábavu. Po minulom týždni, keď sa predviedli profesionálni kuchári sa kamery presúvajú späť k amatérom, no ako sa ukázalo, tí sú ešte viac kritickí ako profíci.

Každý, kto sleduje Bez servítky, vie, že predpojatosť voči dochucovadlám v tejto šou panuje takmer od začiatku. Či už ide o vegetu alebo bujóny. Napríklad v jednej epizóde súťažiaca dochutila krutóny do polievky vegetou, čo súperi ihneď odhalili vďaka malým „mrkvičkám“, ktoré sú súčasťou tohto korenia. Teraz zas v jedle našli bujón.

Bujón vraj do kuchyne nepatrí

Pondelok je za nami a s ním aj prvé varenie tohto týždňa v Bez servítky. Zoznámila sa nová pätica súťažiacich a prvýkrát sa stretli u Michaely doma. Tá svojim súperom navarila zapekané kuracie prsia so syrom a smotanou a k tomu ako prílohu zvolila ryžu s kukuricou a skaramelizovanou mrkvou. Michaela bola s výsledkom svojho varenia maximálne spokojná, no to isté sa nedalo povedať o jej súperoch.

Súperi najprv začali kritizovať to, ako jej jedlo vyzerá. Tvrdili, že sa jej omáčka zrazila, syr sa úplne nerozpustil a jediné, čo jej na tomto jedle pochválili, bola bazalka na ozdobu. Jedlo im totiž prišlo ako zo starých dôb a na servírovaní skritizovali všetko, čo sa dalo. Našťastie sa potom konečne presunuli aj k ochutnávaniu a tam prišiel ďalší kameň úrazu – dochutenie ryže. Michaela sa totižto priznala, že do nej dala hovädzí bujón.

Jej súperi ihneď ostali zhrození, dokonca natoľko, že prestali jesť. Bujón v jedle označili za neprijateľný a Michaela dokonca dostala výčitku, či niekedy čítala zloženie bujónu. Zhrozenie súťažiacich nakoniec ostalo nepochopené nielen zo strany hostiteľky, ale tiež divákov.

„Doma žerú paštétové chleby a v TV sa hrajú, sedliaci,“ skonštatovala bez okolkov diváčka v komentároch. „Normálne doma používam bujón každého druhu a aj vegetu,“ priznala druhá. „Joj, akokeby tá panička bujón nikdy nepoužila. Už také princezné tam robia zo seba,“ tvrdí tretia. „Bujón… No a? Vždy sa používal a vždy bude,“ odkazuje ďalšia.