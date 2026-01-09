V drogovej kauze Vémolu nastal posun: Polícia prišla na nové skutočnosti, obvinila ďalších ľudí

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Bojovníka MMA zadržali 23. decembra.

V kauze týkajúcej sa českého zápasníka Karla „Karlosa“ Vémolu polícia z drogových trestných činov obvinila ďalších dvoch ľudí. Celkovo tak je v prípade distribúcie kokaínu trestne stíhaných už päť osôb, z toho štyria sú podľa stanice ČT24 stíhaní väzobne. V piatok to potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály českej polície Lucie Šmoldasová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Začiatkom roku boli v tejto veci obvinení ďalší dvaja muži, obaja českí občania. U oboch bolo začaté trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu a zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi, pričom jednému hrozí až 12 rokov väzenia, druhému 18,“ citoval Šmoldasovú server Novinky.cz.

Polícia pôvodne zadržala Vémolu a ďalších dvoch mužov 23. decembra a všetkých troch vtedy obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami v medzinárodnom rozsahu. Hrozí im 18 rokov väzenia.

V prípade Vémolu, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), nejde o prvý problém so zákonom v súvislosti s drogami. Už v minulosti bol v Británii odsúdený za drogový delikt, za ktorý bol niekoľko mesiacov vo väzení.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Expert na USA Ondrášik: Trumpovi k ukojeniu sebavedomia chýba už len Nobelovka. Európa má pred sebou len jeden scenár
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac