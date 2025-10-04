V českých voľbách zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Náskok je už nedostihnuteľný

Aktuálna správa
Zuzana Veslíková
TASR
Všetky hlasy ešte nie sú sčítané, no k zvratu nedôjde.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, ktoré sa konali v piatok a sobotu, zvíťazilo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Pred vládnou koalíciou SPOLU má pred spočítaním všetkých hlasov už nedostihnuteľný náskok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na Český štatistický úrad, televíziu CNN Prima News a server Novinky.cz.

Náskok cez 10 %

Po sčítaní viac ako 95,14 percenta okrskov má ANO 35,46 % hlasov. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s podporou 22,66 % voličov. Na treťom mieste sú Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,01 percenta hlasov, nasledovaní Pirátmi so ziskom 8,58 %. Hnutie SPD získalo 7,94 % a po prvý raz sa do snemovne dostali aj Motoristi so 6,84 % hlasov.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR zrejme skončí hnutie Stačilo! so ziskom 4,40 % hlasov.

Líder pražskej kandidátky ANO Havlíček už po príchode do štábu hnutia pre médiá uviedol, že diskusie o spolupráci sa zrejme začnú už v sobotu večer. Podľa jeho slov sa hnutie ANO programovo zhodne s Motoristami. „Netajili sme sa tým, že sú nám blízki,“ povedal reportérom.

