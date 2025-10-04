Po sčítaní viac ako 80 % okrskov stále vedie hnutie ANO Andreja Babiša so ziskom 36,68 % hlasov. Rozdiel je šialený

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Zuzana Veslíková
TASR
Výsledky by mali byť známe dnes.

Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu po sčítaní viac ako 80 percent okrskov vedie stále hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša so ziskom 36,68 percenta hlasov. Na druhom mieste sa priebežne nachádzala koalícia SPOLU s podporou 21,75 percenta voličov. Informuje o tom TASR podľa údajov Českého štatistického úradu (ČSÚ).

Nasledujú tieto hnutia

Na treťom mieste boli po sčítaní 80,41 okrskov hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 10,77 percentami hlasov, nasledované Pirátmi so ziskom 8,16 percenta. Do snemovne by sa podľa priebežných výsledkov dostali aj hnutie SPD so ziskom 8,11 percenta a Motoristi so 6,92 percentami hlasov.

Tesne pod päťpercentnou hranicou potrebnou na zvolenie do Poslaneckej snemovne ČR sa nachádzalo hnutie Stačilo! so ziskom 4,51 percenta hlasov.

