V Bratislave došlo k incidentu: Vyslané boli viaceré hliadky, muž skončil v nemocnici

V rodinnom dome na Komárovskej ulici v Bratislave spôsobil 44-ročný muž zranenia 34-ročnému mužovi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Viaceré policajné hliadky vyslali k incidentu vo štvrtok krátko po 15.30 h. „Poškodený bol prevezený do nemocnice na miesto privolanou záchrannou službou, 44-ročného muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ uviedol Szeiff. Podľa informácií TV Novín bol poranený muž bodnutý do oblasti krku a chrbta.
Ďalšie okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II. „Len čo to situácia umožní, o prípade budeme bližšie informovať,“ dodal Szeiff.
