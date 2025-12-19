Už o pár hodín to začne: Dôležitý úsek diaľnice D1 úplne uzavrú, vodiči budú odkázaní na obchádzky

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od sobotného rána (20. 12.) do pondelňajšej noci (22. 12.) mimoriadne uzavrie starší úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko.
TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS. Úsek uzavrú z dôvodu prípravy diaľnice a bezpečného napojenia nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. „Počas uzávery sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia,“ uviedli z NDS.
Obchádzkové trasy pre vodičov
Dopravu počas uzávery v smere Bratislava – Žilina z diaľnice D1 odklonia na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. V smere Žilina – Bratislava bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím prístupu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Všetka doprava v smere Žilina – Bratislava bude presmerovaná na cestu I/64.
