Už o pár hodín to začne: Dôležitý úsek diaľnice D1 úplne uzavrú, vodiči budú odkázaní na obchádzky

Foto: TASR/Erika Ďurčová

Nina Malovcová
TASR
Dopravu počas uzávery v smere Bratislava - Žilina z diaľnice D1 odklonia na diaľnicu D3 v križovatke Žilina.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od sobotného rána (20. 12.) do pondelňajšej noci (22. 12.) mimoriadne uzavrie starší úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane tunelov Žilina a Ovčiarsko.

TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS. Úsek uzavrú z dôvodu prípravy diaľnice a bezpečného napojenia nového úseku D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou. „Počas uzávery sa vykonajú práce na osadení a následnej demontáži dočasného dopravného značenia,“ uviedli z NDS.

Obchádzkové trasy pre vodičov

Dopravu počas uzávery v smere Bratislava – Žilina z diaľnice D1 odklonia na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. V smere Žilina – Bratislava bude doprava odklonená z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke uzol Žilina a uzavretím prístupu z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko. Všetka doprava v smere Žilina – Bratislava bude presmerovaná na cestu I/64.

