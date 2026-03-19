Už nič nebude ako pred vojnou: Irán navrhuje spoplatniť plavbu lodí cez Hormuzský prieliv

Iránski poslanci navrhli plán, na základe ktorého by sa zaviedlo mýto pre lode prechádzajúce cez strategický Hormuzský prieliv, uviedli tamojšie médiá vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Iránski predstavitelia uviedli, že prepravné podmienky vodnej trasy sa už nevrátia do stavu pred 28. februárom, keď vojnu na Blízkom východe spustili americko-izraelské útoky na Irán.
„V parlamente presadzujeme plán, podľa ktorého budú krajiny platiť mýto a dane Islamskej republike, ak sa bude Hormuzský prieliv využívať ako bezpečná trasa pre tranzit či energetické a potravinové dodávky,“ citovala agentúra ISNA poslankyňu Somajé Rafíí.
Doprava je pozastavená
„Bezpečnosť prielivu zabezpečí Iránska islamská republika pevnou rukou, autoritou a svojou veľkoleposťou a krajiny za to musia zaplatiť daň,“ povedala podľa AFP.
Plavba cez kľúčový prieliv sa od začiatku vojny takmer úplne zastavila a niekoľko svojich útokov iránske sily odôvodnili tým, že lode nerešpektovali „varovania“ pred plavbou po tejto vodnej ceste. Predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v utorok vyhlásil, že námorná doprava sa „nevráti do stavu spred vojny“.
Irán v uplynulých dňoch povolil prechod cez prieliv iba niektorým plavidlám z krajín, ktoré považuje za priateľské. Varoval však, že zablokuje lode štátov, ktoré sa údajne pripojili k „agresii“ proti Teheránu. Podľa spoločnosti Windward, ktorá sa venuje námornému spravodajstvu, preplávalo prielivom 15. a 16. marca cez iránske vody najmenej päť lodí.
