Štát ide „ozbíjať“ ďalšiu skupinu Slovákov: Ak ste zarobili online, už o tom vedia a treba platiť dane

Finančná správa sprísňuje dohľad nad príjmami z digitálnej ekonomiky a v týchto dňoch oslovuje stovky Slovákov, ktorí si podľa dostupných údajov nemuseli splniť svoje daňové povinnosti. Pozornosť úradu sa aktuálne sústreďuje najmä na príjmy z online platforiem, pričom významnú časť tvoria aj zárobky z tvorby obsahu pre dospelých.
Práve tento segment zaznamenal v posledných rokoch dynamický rast, čo z neho robí čoraz viditeľnejší zdroj príjmov, ale aj potenciálnych daňových nedoplatkov. Podľa finančnej správy má štát dnes k dispozícii podstatne presnejšie údaje o zárobkoch v online priestore než v minulosti.
Úrady analyzujú aj staršie príjmy
Kľúčovú úlohu pritom zohráva európska smernica DAC7, ktorá od roku 2023 zaviedla povinnosť digitálnych platforiem automaticky oznamovať informácie o príjmoch svojich používateľov. Tento nástroj výrazne zvyšuje transparentnosť digitálnej ekonomiky a zároveň obmedzuje priestor na daňové úniky.
Úrady však nepracujú len s aktuálnymi dátami. Využívajú aj informácie zo spoločných kontrol s partnerskými krajinami, ktoré umožňujú spätne analyzovať príjmy aj za obdobie pred zavedením tejto legislatívy. Na základe týchto zdrojov identifikovala finančná správa niekoľko stoviek fyzických osôb, ktorým mohla vzniknúť povinnosť priznať príjmy a zaplatiť daň.
Štát posiela upozornenia
Týmto daňovníkom už rozposiela upozornenia, ktoré majú preventívny charakter a dávajú im možnosť napraviť situáciu bez okamžitého sankčného postihu. V praxi to znamená povinnosť podať daňové priznanie typu B za príslušné roky a uhradiť vypočítanú daň. Štát zároveň ponúka časovo obmedzenú možnosť, ako sa vyhnúť sankciám.
Daňovníci môžu využiť tzv. daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na prípady, keď bol k 30. septembru 2025 evidovaný daňový nedoplatok alebo nebolo podané daňové priznanie. Ak si svoje povinnosti splnia v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026, teda doplatia daň alebo dodatočne podajú priznanie a sumu uhradia, vyhnú sa pokutám aj úrokom z omeškania.
