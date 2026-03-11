Už nemohol počúvať Blahu a musel odísť z relácie: Český europoslanec sa stal hitom internetu

Politická relácia televízie TA3 vysielaná priamo z Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa zmenila na ostrú výmenu názorov medzi europoslancami. Napätá diskusia vyvrcholila momentom, keď český europoslanec počas živého vysielania vstal a opustil štúdio.
V diskusii televízie TA3 vystúpili europoslanci Katarína Roth Neveďalová a Ľuboš Blaha za Smer, slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann za KDH a český europoslanec Alexandr Vondra z ODS.
Diskusia sa mala venovať konfliktom vo svete
Hlavnou témou relácie boli aktuálne ozbrojené konflikty vo svete a ich dôsledky. Politici sa venovali najmä situácii na Blízkom východe, ale aj konfliktom v Iráne, Pásme Gazy či vo Venezuele.
Podľa Ľuboša Blahu Európska únia pristupuje k jednotlivým konfliktom nejednotne. Ako príklady uviedol práve spomínané regióny a tvrdil, že reakcie európskych lídrov nie sú v jednotlivých prípadoch rovnaké.
Medzi Blahom a Vondrom vznikla ostrá slovná výmena
S tvrdeniami slovenského europoslanca nesúhlasil Alexandr Vondra, ktorý svojho oponenta obvinil zo zľahčovania ruskej agresie proti Ukrajine. Diskusia sa postupne vyostrila a medzi oboma politikmi došlo k ostrej slovnej výmene, počas ktorej zazneli aj vulgárne výrazy.
Počas relácie Ľuboš Blaha uviedol, že „pán chápavý a pani kresťanka nedokážu odsúdiť genocídu v Gaze“. Podľa jeho slov neodsudzujú ani situáciu, keď podľa neho zomierajú malé deti v školách, a vina sa podľa neho presúva na ruského prezidenta Vladimira Putina. Na obranu českého europoslanca sa počas diskusie postavila Miriam Lexmann.
Český europoslanec reláciu v závere opustil
Napätie v relácii vyvrcholilo krátko pred jej koncom. Alexandr Vondra vyhlásil, že už nechce ďalej počúvať argumenty svojho oponenta, ktoré označil za demagogické.
„Prepáčte, ale tieto vaše reči počúvať nebudem. S týmto pánom naozaj diskutovať nebudem. Som už starší človek, mám šesťdesiatpäť rokov a toto naozaj nepotrebujem,“ uviedol v priamom prenose. Následne sa postavil a zo štúdia odišiel. Relácia tak skončila v napätej atmosfére a moment z diskusie sa začal rýchlo šíriť aj na sociálnych sieťach.
