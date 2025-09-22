Už je z nej takmer žena. Speváčka Dara Rolins ukázala dcéru Lolu a fanúšikovia sa zhodujú na jednom

Speváčka Dara Rolins je už roky pre mnohých inšpiráciou, a to nielen hudbou, ale aj svojím štýlom a energiou.
Dara zverejnila na svojom Instagrame sériu fotografií so 17-ročnou Lolou, ku ktorým pridala krátky, no výstižný text. V ňom ukázala, ako veľmi sú pre ňu tieto spoločné chvíle dôležité. Na záberoch pôsobia ako dokonale zladené duo, ktoré mnohí prirovnávajú skôr k sestrám, než k mame a dcére, a príspevok si rýchlo získal pozornosť.
Mama a dcéra ako zo žurnálu
„…a ako sa hovorí, toto si sem odložím, moje malé 17-ročné dievčatko,“ napísala Dara k zverejneným fotografiám, na ktorých spolu s Lolou doslova žiaria.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Obe pôsobia ako dokonale zladená dvojica – štýlové, usmiate a plné prirodzenej elegancie. Ich spoločné zábery vyvolávajú dojem, akoby pózovali pre módny editoriál a dokazujú, že krása a šarm u nich jednoducho idú z generácie na generáciu.
Nahlásiť chybu v článku