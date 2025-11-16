Už čoskoro môže nastať minidoba ľadová, vedci dvíhajú varovný prst: Ohrozená je najmä táto časť Európy

Petra Sušaninová
SITA
Čo to pre nás znamená?

Vedci upozorňujú na možné ochladenie v priebehu nasledujúceho desaťročia. Ako referuje web denníka Marca, v rokoch 2030 až 2040 by malo Slnko vstúpiť do cyklu nízkej magnetickej aktivity, čo by malo spôsobiť malú dobu ľadovú. Ochladenie by však nemalo byť radikálne.

Astrofyzička Valentina Žarkovová pomocou svojho modelu dvojitého solárneho dynama ukázala, že v rokoch 2030 až 2040 Slnko vstúpi do obdobia nízkej magnetickej aktivity. Táto udalosť sa podobá obdobiu spred 400 rokov, keď zamrzli európske rieky a celá úroda bola zničená.

Cyklus sa opakuje

„Menej slnečnej energie znamená menej tepla. Globálny pokles teplôt by podľa expertky stačil na zmenu oceánskych prúdov, ročných období a celého podnebia,“ píše Marca. Španielsky fyzik a odborník na históriu Slnka José Manuel Vaquero potvrdzuje, že tieto cykly sa opakujú každých niekoľko storočí, pričom táto minidoba ľadová zapadá do obdobia rokov 2030 až 2040.

Podľa niektorých odborníkov by dokonca mohla trvať až do roku 2050. Nemal by však nastať celosvetový návrat do chladnej éry, ochladenie by malo nastať len v niektorých regiónoch sveta, aj to len nepatrne. Vedci sa obávajú, že výrazné narušenie oceánskych prúdov môže spôsobiť ochladenie niektorých regiónov, najmä v severnej Európe či v severnom Atlantiku.

