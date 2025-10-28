Už by stačilo. Nielenže sa podľa divákov Dunaj, k vašim službám mení na telenovelu, no prekáža im jedna vec

Napätie v Dunaji, k vašim službám sa stupňuje a diváci s hrôzou zisťujú, ktoré postavy prežili bombardovanie a ktoré nie. Osud malého Ota aj Hanáka je spečatený, Alenka si v sebe nesie traumu, hoci prežila a nad Evou visí otáznik. Jedinou pozitívnou správou je, že táto situácia donútila Helgu otvoriť oči a postaviť sa za to, čo chce a napraviť krivdy vo svojom živote.
Niektoré zvraty boli predvídateľné viac, iné menej, no jedno je isté – diváci presne vedia, čo sa im páčilo a čo, naopak, na plné ústa skritizovali. Hoci totiž bombardovanie a zúfalosť postáv prežívali s nimi, pribúdanie nových postáv a vytáranie nových drám, či už rodinných alebo ľúbostných, ich už omrzelo. Vyplýva to z ich komentárov pod príspevkom na facebooku.
Telenovela s príliš veľa postavami
Príspevok sa týkal novej postavy v seriáli, konkrétne pani Barniakovej, ktorá sa počas vojny stará o deti. Tú stvárňuje moderátorka Michaela Homolková. Nejde pritom o žiadnu veľkú rolu, no napriek tomu mali diváci výhrady. Nie voči konkrétnej herečke, ale voči tomu, čo to znamená.
„Jooooj, samé nové postavy a tie staré neukončia tak, ako ten advokát, či čo to bol Petrov kamarát, jeho starká a čo s tým obrazom. Veľa vecí nedotiahnutých. Kde je Petrík a deti, prečo neukážu, ako sa majú na vidieku?“ rozčuľovala sa diváčka. „Nepáči sa mi, že tam ťahajú hercov krížom krážom… Aj v Sľube hrajú, aj v Dunaji… Bardy aj V zovretí… No fakt guľáš… Stráca to transparentnosť a dobré meno seriálu. Škoda…“ pridala sa ďalšia.
„Nová postava načo? Nie je ukončené jedno, už začína druhé. Zbytočné postavy,“ krútila hlavu tretia a ďalšia súhlasila: „To koho tam ešte neprestehovali z druhého seriálu? Však o chvíľu sa to nerozozná, kto kam patrí.“
„Už tam chýba iba Kemka a Šoko,“ skonštatoval divák. „V najlepšom treba prestať. Nestihli to,“ dodal iný.
