Útokov v Európe pribúda: Pred synagógou v Belgicku dnes došlo k výbuchu, explózia otriasla aj Oslom

Výbuch v belgickom meste Liège v pondelok poškodil tamojšiu synagógu, oznámila miestna polícia. Príčina výbuchu dosiaľ nie je známa, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
K explózii došlo nadránom približne o 4.00 h SEČ pred synagógou. Podľa hovorcu polície neboli hlásené žiadne zranenia, „len materiálne škody“. Výbuch tiež vyrazil okná na okolitých budovách.
Televízia RTBF informovala, že ulicu, na ktorej sa nachádza synagóga, uzavreli a na miesto incidentu má doraziť aj federálna polícia.
🚨 BREAKING: 🇧🇪 BELGIAN POLICE:
EXPLOSION IN FRONT OF A JEWISH SYNAGOGUE IN THE CITY OF LIÈGE WITHOUT ANY INJURIES pic.twitter.com/QwIR1at8iU
— Breaking news 24/7 (@Breaking7Newss) March 9, 2026
Primátor Willy Demeyer označil tento prípad za „extrémne násilný čin antisemitizmu“. „Všetko je to úmyselné a cielené,“ vyhlásil. „Nemôžeme dovoliť prenášanie zahraničných konfliktov do nášho mesta,“ povedal Demeyer, pričom podľa agentúry DPA odkazoval na vojnu v Iráne.
Belgická federálna prokuratúra pre organizovaný zločin a terorizmus oznámila, že bude vykonávať dozor nad týmto prípadom. Synagógu v Liège postavili v roku 1899 a podľa jej internetovej stránky slúži aj ako múzeum histórie tamojšej židovskej komunity.
Výbuch v Osle
Nórska polícia v nedeľu informovala o výbuchu pred americkým veľvyslanectvom v hlavnom meste Oslo. Incident sa zaobišiel bez obetí či zranených, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
K explózii došlo okolo 1:00, uviedla polícia z Osla vo vyhlásení s tým, že príčinu výbuchu nepozná. Verejnoprávna televízia NRK citovala veliteľa policajnej akcie Michaela Dellemyra, ktorý uviedol, že výbuch zasiahol vchod do konzulárneho oddelenia veľvyslanectva.
A bomb was thrown at the U.S. Embassy in Oslo, Norway last night
The police haven’t caught the perpetrators
Iran previously hired Sweden’s largest organized crime group Foxtrot, led by lthe Kurdish Fox” to throw hand grenades at the Israeli embassies in Stockholm and Copenhagen pic.twitter.com/VktCpgDltD
— Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2026
„Okolo 1:00 v noci sme dostali niekoľko hlásení o explózii. Krátko nato sme dorazili na miesto a potvrdili, že došlo k výbuchu, ktorý zasiahol americké veľvyslanectvo,“ povedal pre NRK s tým, že vzniknutá škoda je minimálna.
„Nebudeme sa vyjadrovať k ničomu, čo sa týka druhu poškodenia, toho, čo vybuchlo, a podobných detailov, okrem toho, že došlo k výbuchu, pretože vyšetrovanie je ešte v počiatočnom štádiu,“ povedal.
Polícia vo vyhlásení uviedla, že vyšetrovatelia sú v kontakte s veľvyslanectvom ohľadom incidentu a na mieste je nasadený veľký počet policajtov. Neuviedli však, či incident pred veľvyslanectvom v Osle súvisí s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe.
