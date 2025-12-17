Útočník zo Sydney sa prebral z kómy: Obvinili ho z terorizmu, 15 vrážd a ďalších 59 trestných činov

Foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Medzi obeťami je aj manželský pár, ktorý zahynul pri pokuse zastaviť jedného z útočníkov.

Austrálska polícia v stredu obvinila mladšieho z útočníkov z pláže Bondi v Sydney zo spáchania teroristického činu, z 15 prípadov vraždy a z množstva ďalších trestných činov. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed spustili v nedeľu paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka) a 15 z nich usmrtili. Sajida Akrama polícia pri zásahu zastrelila, jeho syn bol ťažko zranený a upadol do kómy, z ktorej sa medzičasom prebral.

„Polícia bude pred súdom tvrdiť, že tento muž sa dopustil konania, ktoré spôsobilo smrť, vážne zranenia a ohrozilo životy ľudí, aby presadil náboženské ciele a vyvolal strach v komunite,“ uviedla polícia štátu Nový Južný Wales.

Foto: SITA/AP

Terorizmus voči židovskej komunite

Naveeda Akrama obvinili celkovo z 59 trestných činov. Medzi nimi je jeden prípad spáchania teroristického činu a 15 prípadov vrážd. Okrem toho sa mal dopustiť ublíženia na zdraví s úmyslom zabiť, umiestniť výbušninu v budove alebo v jej blízkosti, či tiež vystreliť zo strelnej zbrane a vystaviť na verejnosti teroristický symbol.

Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky Islamského štátu. Ukázalo sa tiež, že pred útokom strávili takmer celý november na Filipínach, kde sa zdržiavali na ostrove Mindanao, ktorý bol ich konečným cieľom počas cesty po súostroví a ktorý je baštou menších islamistických skupín.

V nemocnici je po jednej z najtragickejších masových strelieb v dejinách Austrálie naďalej hospitalizovaných 20 ľudí. Všetky doteraz identifikované obete útoku boli židovského pôvodu. Medzi nimi bolo desaťročné dievča, dvaja preživší holokaustu a manželský pár, ktorý zastrelili pri pokuse zastaviť jedného z útočníkov.

