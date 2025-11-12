Úsmev nám doslova zamrzne, polárny vír sa zbláznil: Očakáva sa návrat zimy, aká u nás nebola dlhé roky

Meteorológovia aktuálne upozorňujú na nezvyčajné správanie polárneho víru, ktoré by mohlo ovplyvniť priebeh nadchádzajúcej zimy. V jeho štruktúre sa už na začiatku novembra objavilo náhle oteplenie stratosféry. Ide o jav, ktorý sa v tomto období vyskytuje len málokedy.
Podľa odborníkov ide o jednu z najskorších udalostí svojho druhu za posledných 70 rokov. Takéto skoré otepľovanie môže viesť k oslabeniu alebo dokonca ku kolapsu víru, čo by malo výrazný vplyv na počasie v miernych zemepisných šírkach, upozorňuje Severe Weather.
Návrat klasickej zimy
Polárny vír predstavuje rozsiahly prúd veľmi studeného vzduchu v stratosfére nad Arktídou. Keď je stabilný, udržiava arktický chlad na severe. Ak sa však naruší, studený vzduch unikne smerom na juh a spôsobí výnimočne chladné počasie, sneženie a mrazy v Európe či Severnej Amerike.
Aktuálne modely naznačujú, že nad Arktídou sa vytvára rozsiahla oblasť vysokého tlaku, ktorá vír oslabuje. Meteorológovia predpokladajú, že v druhej polovici novembra môže dôjsť k jeho rozpadu. Po prípadnom kolapse víru by sa chlad z arktických oblastí presunul do stredných zemepisných šírok.
Najvýraznejšie ochladenie sa očakáva v Spojených štátoch a Kanade, no ochladenie môže zasiahnuť aj severnú Európu a Britské ostrovy. V našich končinách by sa podľa odborníkov mohol prejaviť návrat klasickej zimy s mrazmi, aké sme nezažili dlhé roky. Meteorológovia však dodávajú, že nejde o predzvesť extrémnej sibírskej zimy. Pravdepodobnejší je studený, na sneh bohatý december a január, ktoré by kontrastovali s miernymi zimami posledných rokov.
