Ušetrí vám 40 minút cestovania: Na Slovensku pribudne novinka, pomôcť má celému okresu

Ilustračná foto: Pusturko, FAL, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
TASR
Kraj plánuje aj ďalšie investície v oblasti dopravy.

Jedným z najdôležitejším projektov v oblasti dopravy v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) v roku 2026 bude spustenie novej kompy cez rieku Váh v úseku Vlčany – Selice. Obyvatelia okresu Šaľa tým ušetria minimálne 40 minút cestovania po obchádzkových trasách, ktoré im v súčasnosti strpčuje život.

„Kompa obnoví spojenie medzi Vlčanmi, Nededom, Žihárcom, Kolárovom a priľahlými obcami na jednej strane Váhu a Selicami či Palárikovom na druhej strane rieky. Uvedomujeme si, že ľudí absencia kompy oberá o ich čas a v neposlednom rade aj peniaze. To sú dôvody, prečo od projektu neupustíme,“ zhrnul riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.

Nízke cestovné sľubuje NSK do roku 2031

Kraj plánuje aj ďalšie investície v oblasti dopravy. V októbri 2025 začal v Levickom okrese s opravou dôležitej komunikácie Drženice – hranice kraja.

Ďalším úsekom čakajúcim na spustenie rekonštrukcie je Dolný Oháj – Hurbanovo na pomedzí okresov Nové Zámky a Komárno.

Ilustračná foto: JakeSisko, FAL, via Wikimedia Commons

„Verejné obstarávania sú síce zdĺhavé a náročné, no aj napriek tomu sa nám podarilo pripraviť aj spustiť veľké projekty. V mnohých prípadoch sme siahli po európskych zdrojoch a budeme v tom pokračovať. Každý most, každá cesta a každý zjazdný kilometer predstavuje konkrétneho človeka, ktorý sa potrebuje bezpečne dostať do práce, školy či za službami,“ povedal predseda NSK Branislav Becík.

V oblasti prímestskej dopravy je v Nitrianskom kraji cena základného lístka za 10 kilometrov najnižšou spomedzi všetkých ôsmich krajov na Slovensku.

„Napriek zvýšenej DPH garantujeme takto nastavené cestovné až do roku 2031,“ informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.

