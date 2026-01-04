Úľava pre rodičov na Slovensku: Zmeny v školskom systéme všetko uľahčia, pozrite si náš prehľad

Ilustračné foto: TASR (Lukáš Grinaj/Roman Hanc)

Michaela Olexová
TASR
Novela školského zákona má zjednodušiť systém procesu prijímania na materské, základné aj stredné školy.

Od januára možno podávať elektronické prihlášky na materské, základné a stredné školy cez jednotnú platformu ministerstva školstva. Rozhodnutia o prijatí sa budú oznamovať elektronicky. Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v októbri minulého roka schválili poslanci Národnej rady SR.

Zákonný zástupca má možnosť podať prihlášku listinne alebo elektronicky. Elektronickú prihlášku môže podať súčasne na viacero vybraných materských alebo základných škôl. Ak rodič podá prihlášku listinne, škola ju následne nahrá do informačného systému.

Jednotný proces prijímania až po doručovanie rozhodnutia

Novelou sa tiež zjednotil celý proces prijímania do materských a základných škôl od spracovania prihlášky až po doručovanie rozhodnutia. Tento proces bude obdobný, ako je pri stredných školách, t. j. výveska, fikcia doručenia a kód namiesto mena.

Dôležitou zmenou je aj zavedenie možnosti prioritizácie materských a základných škôl uvedených na prihláške. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR priblížilo, že systém využije algoritmus inšpirovaný českým modelom.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Ten má podľa rezortu zabezpečiť najoptimálnejšie využitie kapacít škôl tak, aby dieťa dostalo rozhodnutie o prijatí na školu s najvyššou prioritou uvedenou zákonným zástupcom. Na ostatných školách s nižšou prioritou rodiča, na ktorých by bolo dieťa bez využitia algoritmu prijaté, bude prijaté ďalšie dieťa v poradí.

Formuláre prihlášok určuje ministerstvo s tým, že ide o dva typy – s možnosťou vyznačenia priorít a bez tejto možnosti. V prípade, ak ministerstvo určí vzor prihlášky s povinnosťou označiť prioritu pre každú školu, informačný systém umožní použitie algoritmu.

Ak ministerstvo neurčí vzor prihlášky s povinnosťou označiť prioritu, informačný systém nespustí algoritmus. V takom prípade bude zákonný zástupca povinný potvrdiť vybranej škole prijatie dieťaťa na vzdelávanie do troch pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí. Ostatné rozhodnutia o prijatí tak stratia platnosť.

Prihlášky do materských škôl je možné podať v období od 1. mája do 31. mája 2026, do základných škôl v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2026 a do stredných škôl v prvom kole v období od 8. februára do 20. februára 2026.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Finančná správa zverejnila nové formuláre daňových priznaní. Pripomenula aj tohtoročnú lehotu na podanie priznania

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac