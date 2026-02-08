USA chcú sprísniť podmienky vstupu do krajiny. Zaujímajú ich aj podrobné informácie o členoch rodiny

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
V pondelok uplynie lehota na podanie námietok a pripomienok k navrhovaným zmenám. Potom CBP posúdi predložené návrhy a môže urobiť ďalšie zmeny, než reforma nadobudne platnosť.

Americká colná a pohraničná stráž (CBP) plánuje sprísniť pravidlá vstupu pre turistov z Nemecka a mnohých ďalších krajín. Cestujúci, ktorí chcú vstúpiť do Spojených štátov, budú musieť vopred poskytnúť viac informácií o svojom osobnom živote ako doteraz. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry DPA.

Toto opatrenie sa týka návštevníkov, ktorí vstupujú do krajiny s Elektronickým systémom cestovných povolení (ESTA), bežným bezvízovým povolením pre turistov a obchodných cestujúcich z viac ako 40 krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe bezvízového styku. To umožňuje pobyt v USA maximálne na 90 dní.

Viac osobných údajov

CBP vlani v decembri navrhla zmeny pre žiadateľov o ESTA, z ktorých niektoré vyvolávajú osobitnú neistotu. Tí, ktorí chcú vstúpiť do USA na tomto základe, totiž budú musieť v budúcnosti zverejniť informácie o svojej prítomnosti na sociálnych médiách za uplynulých päť rokov. Z návrhu uverejneného v americkom Federálnom registri však nie je jasné, čo presne sa tým myslí.

Foto: SITA/AP

Reforma tiež uvádza, že žiadatelia budú musieť v budúcnosti poskytovať množstvo dodatočných osobných údajov. Návrhy na zber dodatočných údajov zahŕňajú napríklad telefónne čísla používané v uplynulých piatich rokoch a e-mailové adresy používané v uplynulých desiatich rokoch.

Zahrnuté sú aj podrobné informácie o členoch rodiny ako napríklad dátumy narodenia, miesta bydliska a miesta narodenia. Tieto snahy sú súčasťou sprísnených migračných a bezpečnostných politík vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Prezident obviňuje predchádzajúcu administratívu z prílišnej zhovievavosti voči pravidlám vstupu a pobytu. Republikánsky politik opakovane varoval, že návštevníci sa zdržiavajú v USA nelegálne, zatiaľ čo vláda zintenzívnila deportácie.

Prísnejšie pravidlá sa plánujú nielen pre turistov, ale aj pre niektorých držiteľov víz. Už dlho existuje plán skrátiť platnosť víz pre študentov a novinárov zo zahraničia. To by mohlo viesť k tomu, že držitelia budú musieť žiadať o predĺženie v podstatne kratších intervaloch.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Cynizmus namiesto diplomacie: Zacharovová po masívnom útoku na Kyjev zosmiešnila slovenskú diplomatku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac