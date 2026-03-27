USA a Izrael zasiahli zariadenie na spracovanie uránu v Iráne. Oznámila Iránska organizácia pre atómovú energiu

Útok na Irán
Incident neviedol k úniku rádioaktívneho materiálu, uviedla.

Spojené štáty a Izrael zaútočili na zariadenie na spracovávanie uránu v strednom Iráne, oznámila v piatok Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI). Podľa jej vyhlásenia nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

„Zariadenie v (meste) Ardakan, ktoré sa nachádza v provincii Jazd, sa pred pár minútami stalo terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Incident neviedol k úniku rádioaktívneho materiálu a neexistujú dôvody na obavy o občanov ani okolité oblasti,“ oznámila organizácia.

Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán.

Hovorí sa aj o ďalšom útoku

Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.

