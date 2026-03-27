Rusko zakázalo dokument od českých producentov. Film získal Oscara. Jeho tvorca z Ruska ušiel

Rusko v piatok označilo bývalého učiteľa a hlavného protagonistu dánsko-českého oscarového dokumentu Pán Nikto proti Putinovi Pavela Talankina za zahraničného agenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Film získal ocenenie
Pán Nikto proti Putinovi tento mesiac získal prestížne ocenenie americkej filmovej akadémie ako najlepší celovečerný dokumentárny film. Ústredný obvodný súd v meste Čeľabinsk vo štvrtok zakázal na území Ruska distribúciu filmu pre „propagandu extrémizmu a terorizmu“. V jednej zo scén sa totiž objavila bielo-modro-biela zástava, ktorá je považovaná za symbol légie Sloboda Rusku.
Légiu tvoria predovšetkým prebehlíci z ruských ozbrojených síl a dobrovoľníci bojujúci na strane Ukrajiny. Moskva ju označuje za teroristickú organizáciu a jej členom hrozia v Rusku prísne tresty.
Čeľabinská prokuratúra sa domnieva, že obsah filmu je vytvorený v „duchu všeobecnej militarizácie“ a že vyjadruje „negatívny postoj k špeciálnej vojenskej operácii (oficiálny ruský názov pre vojnu na Ukrajine, pozn. TASR) a súčasnej vláde“. Podľa prokuratúry sú vo filme zobrazované tváre neplnoletých detí bez súhlasu ich rodičov.
Jeho autor ho označil za Obyčajný fašizmus 2
Ocenený dokumentárny film dánsko-českej produkcie Pán Nikto proti Putinovi ponúka unikátne svedectvo o fungovaní ruskej propagandy a indoktrinácie detí na školách a zároveň rozpráva príbeh jednotlivca, ktorý sa jej rozhodol postaviť aj za cenu vlastnej bezpečnosti.
Ide o oficiálne zábery, ktoré Talankin ako pedagogický pracovník v uralskom meste Karabaš natáčal pre nadriadené úrady v rámci výchovy k vlastenectvu. „Mal som všetko nahlásiť a vymazať,“ povedal. „Ale nič som nevymazal. Aby sme sa v budúcnosti mohli k tomuto problému vrátiť a vážne o ňom hovoriť,“ vysvetlil svoju motiváciu ešte pred získaním Oscara v programe Prítomnosť Rádia Sloboda (RFI/RL).
„Prvá hodina sa začala veľmi hladko: ‚Rusko, Ukrajina, Bielorusko – sme takí úžasní priatelia, takí jednotní. Máme jeden jazyk, rovnaké rozprávky, rozumieme si,‘ A potom učiteľka hovorí: ‚Ale Ukrajina si zvolila klzkú cestu. Zvolila si nacizmus.‘,“ povedal.
Vtedy si uvedomil historický význam toho, čo nahrával. „Chápal som, že to, čo sa mi dostávalo do fotoaparátu, bol Obyčajný fašizmus 2,“ povedal. Ide o odkaz na prelomový sovietsky filmový dokument Michaila Romma z roku 1965 založený výlučne na autentických záberoch. „A tento záznam (preto) teraz nepatrí len ministerstvu (školstva),“ dodal.
Talankin z Ruska utiekol a v súčasnosti žije v Českej republike.
