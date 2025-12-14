Urobte si zásoby, ceny pôjdu hore: Za populárnu pochúťku si riadne priplatíme, známa značka hovorí o kríze

Nemecký výrobca čokolády Ritter Sport očakáva, že jej ceny budú ďalej rásť. Tropické produkty, ako je kakao, sú obzvlášť zasiahnuté zmenou klímy, a „pokiaľ sa každý tretí rok nevyskytne obdobie dažďov, riziká sa zvyšujú“, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Andreas Ronken v rozhovore pre portál t-online.
TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at. „Momentálne zažívame čokoládovú krízu,“ povedal Ronken a dodal, že „lacnejšie už nebude“. Cena kakaa sa za krátky čas viac ako zdvojnásobila a teraz dosahuje takmer 5500 dolárov (4688,43 eura) priblížil Ronken s tým, že zvýšenie cien v maloobchode viedlo k poklesu predaja až o 10 %.
Rovnaká veľkosť no vyššia cena
Za psychologický „prah bolesti“ v maloobchode označil cenu okolo dvoch až troch eur za tabuľku čokolády. „Nemáme však na výber: Ak kakao zostane také drahé, musíme buď predať menšiu tabuľku za rovnakú cenu, alebo zvýšiť cenu,“ povedal Ronken. „Myslím si, že prístup založený na cene je oveľa férovejší a Ritter Sport sa preto bude naďalej držať 100-gramovej tyčinky,“ uzavrel šéf firmy.
