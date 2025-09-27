Úrady varujú pred nebezpečnou potravinou: Ak ju máte doma, v žiadnom prípade ju nejedzte

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) upozorňuje na svojej stránke na nevyhovujúci produkt, ktorý už bol stiahnutý z predaja.
Hrozienka nesírené Sultánky 400g, s označením krajiny pôvodu Irán, mali po vykonaných testoch Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov zistené prekročenie maximálneho limitu aflatoxínu B1 a sumy aflatoxínov B1, B2, G1, G2.
„Surovina hrozienka boli dodané z Poľska od dodávateľa ROS-SWEET Sp. z o. o., ul. Przemyslowa 2, 37-100 Lancut, Poľsko. Predmetný výrobok bol vyrobený v množstve 62 kusov,“ uvádza úrad na svojej stránke.
RVPS vykonal kontrolu v prešovskej prevádzke Ravita, s. r. o. prostredníctvom odberu vzorky potraviny. Rovnako nariadila výrobok stiahnuť z predaja a informovať odberateľov. Výrobok sa už v obchodnej sieti nenachádza a bol stiahnutý v množstve 33 kusov.
Nahlásiť chybu v článku