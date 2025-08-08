Uprostred noci jej do izby vtrhli traja muži: Nora Kabrheľová zažila v Toskánsku poriadny šok

Dovolenka v malebnom prostredí sa môže zmeniť na nepríjemný zážitok aj v tej najpokojnejšej destinácii. Presvedčila sa o tom bývalá podnikateľka, ktorá v Taliansku zažila momenty plné strachu.
Na Instagrame vo svojom príbehu zverejnila sériu videí, kde vysvetlila, čo sa jej stalo počas jednej noci, konkrétne v Toskánsku. Ubytovaná bola so svojou vernou sučkou Šarikou, keď do ich izby nečakane vošli traja neznámi muži. Celý incident sa odohral v nočných hodinách a hoci sa napokon ukázalo, že šlo pravdepodobne o nedorozumenie, pocit nebezpečenstva a rozrušenie z nej nevyprchali ani nasledujúci deň.
Neohlásená nočná návšteva
Incident sa odohral krátko pred polnocou, keď ju zo spánku prebralo pípnutie elektronického zámku na dverách a následné otvorenie. V izbe sa z ničoho nič objavili traja muži, ktorí však po krátkej konfrontácii okamžite odišli. Spoločnosť jej robila sučka Šarika, ktorá podľa jej slov zareagovala pohotovo a hlasným brechotom vystrašila nezvaných hostí.
„Predstavte si, že včera o pol dvanástej v noci mi niekto vošiel do izby. Som počula, že pípajú dvere. Šarika hneď brechot. Otvorili sa dvere, traja chlapi tam boli. Normálne som skoro infarkt dostala. Preboha živého, čo tu oni chcú… ale ako Šariku zbadali alebo mňa sa zľakli večer, tak išli preč.“ Situácia trvala len pár sekúnd, no vyľakaná Kabrheľová sa s týmto zážitkom vyrovnávala ešte dlho potom. „To musím uznať, lebo som nevedela, čo sa robí.“
