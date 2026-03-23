Zuzana Kubovčíková Šebová prekvapila: O manželovi Michalovi prezradila niečo, čo nikto nečakal

Zásnuby sú pre mnohé páry jedným z najkrajších momentov života. V prípade Zuzany Kubovčíkovej Šebovej a Michala Kubovčíka mali navyše aj originálny a nezabudnuteľný rozmer.
Ako si všimol magazín Evita, obľúbená slovenská herečka Zuzana Kubovčíková Šebová nedávno prehovorila o okolnostiach zásnub, na ktoré si síce musela istý čas počkať, no o to silnejší význam pre ňu napokon mali. Jej partner Michal Kubovčík nepodcenil žiadny detail – záležalo mu nielen na samotnom okamihu, ale aj na mieste, kde sa rozhodol položiť tú najdôležitejšiu otázku.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Stabilný pár bez zbytočnej drámy
Zuzana a Michal si už roky držia povesť jedného z najvyrovnanejších párov slovenského šoubiznisu. Spoločne vychovávajú dvoch synov, Rudolfa a Pavla, a ich vzťah pôsobí pokojne, prirodzene a bez zbytočných mediálnych výstupov.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Každý z nich sa úspešne venuje svojej kariére a pravidelne sa objavujú v projektoch, ktoré si získavajú priazeň divákov. Sympatie si dlhodobo udržiavajú najmä vďaka svojej úprimnosti, spontánnosti a humoru, ktorý je pre nich typický aj mimo reflektorov.
Nahlásiť chybu v článku