Fico má Putinovi odovzdať dôležitý odkaz: Označil sa za čiernu ovcu Európskej únie

Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Dmytro Lytvyn sa domnieva, že predseda vlády SR Robert Fico na sobotňajšom stretnutí ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi odovzdá odkaz o tom, že Zelenskyj je pripravený na stretnutie zamerané na ukončenie vojny. V piatok o tom informovala agentúra RBC-Ukraine, píše TASR.
Lytvyn informoval o rozhovore medzi Zelenským a Ficom, počas ktorého sa slovenský premiér opýtal na postoj Ukrajiny. „Prezident mu povedal, že sa usilujeme o ukončenie vojny, že na to sú potrebné dôstojné riešenia a že Ukrajina je pripravená stretnúť sa na úrovni lídrov v zmysluplnom formáte, aby sa takéto rozhodnutia mohli dosiahnuť. Toto je pravdepodobne kontext, v ktorom bude Fico komunikovať,“ povedal Lytvyn.
Odkaz od Zelenského?
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec vo štvrtok uviedol, že Fico by Putinovi počas rokovania v Moskve mohol odovzdať odkazy od Zelenského, keďže s ním prišiel v uplynulom období dvakrát do kontaktu. Takisto podľa neho môže získať cenné informácie od ruského prezidenta ohľadom ruských perspektív na ukončenie vojny. Chovanec zdôraznil, že je potrebné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom v piatok vyhlásil, že Putin je pripravený rokovať s každým vrátane Európanov, avšak Rusko nebude takéto rozhovory iniciovať.
Čierna ovca EÚ
Predseda vlády SR popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Putinov poradca Jurij Ušakov vo štvrtok oznámil, že s Putinom budú v sobotu rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce
Keď Fico pristál na letisku, poskytol krátky rozhovor médiám. Premiér sám seba označil za čiernu ovcu Európskej únie. „V Európskej únii máte vždy nejaké čierne ovce. Ja teda patrím do toho stáda. Hovorím to všade, preto nemám problém povedať to aj tu – ja som odporcom jediného povinného názoru. Takýto prístup je veľmi nesprávny.“
Premiér tak reagoval na kritiku, že išiel položiť veniec k hrobu neznámeho vojaka pri Kremli.
Fico v piatok krátko po prílete do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom položil v Alexandrovskom sade neďaleko múrov Kremľa veniec k hrobu neznámeho vojaka.
Fico za hlavný dôvod svojej návštevy označil „fakt, že to boli národy bývalého Sovietskeho zväzu a osobitne dnešnej Ruskej federácie, ktoré zaplatili najväčšiu cenu, pokiaľ ide o boj s fašizmom a pokiaľ ide o druhú svetovú vojnu“. Chcel tiež prejaviť rešpekt vojakom Červenej armády, ktorí padli pri oslobodzovaní SR.
Premiér prisľúbil, že jeho vláda bude „prejavovať veľkú pozornosť ochrane a starostlivosti o vojenské cintoríny na Slovensku“. „Napríklad teraz sme rekonštruovali jeden vojenský cintorín v Michalovciach. A aj sa chystám navštíviť opätovne toto miesto,“ doplnil.
Pre Fica je základ dialóg
Fico sa následne označil za politika, ktorý uprednostňuje dialóg pred silnými slovami. „Mne záleží na normálnych priateľských a štandardných vzťahoch medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou,“ uviedol s tým, že by o tom chcel v sobotu hovoriť aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Viacerí európski politici sa podľa Fica zaujímali o jeho cestu do Moskvy. „Základné slovo je dialóg. Musíme hovoriť a stretávať sa. Ja som absolútny zástanca akejkoľvek podoby prímeria. Myslím si, že je stokrát rozumnejšie viesť ten súboj za rokovacím stolom. Chcem vysloviť presvedčenie, že sa blížime ku koncu rusko-ukrajinského príbehu,“ odpovedal premiér na otázku, aké je hlavné posolstvo, ktoré chce nechať Putinovi.
K maďarskému premiérovi si hľadá cestu
Fico novinárom povedal, že s pravdepodobným budúcim maďarským premiérom Péterom Magyarom hovoril zatiaľ len telefonicky a čaká, kým bude definitívne ustanovený do funkcie. Dohodli sa, že sa prvýkrát osobne stretnú na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.
„Dohodneme si prvé kroky, pretože sme susedia. To je mimoriadne vážne. Ja chcem mať so susedmi priateľské, dobré vzťahy… Nepoznám pána Magyara osobne, ale je mojou povinnosťou si nájsť k nemu prístup, aby vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom mali takú istú kvalitu, akú mali pri Viktorovi Orbánovi,“ povedal Fico.
V európskych krajinách sa podľa slovenského premiéra prekrúca história a chýba úcta k udalostiam druhej svetovej vojny. „Nemyslím si, že na svete existuje národ, ktorý by tak prežíval a reálne cítil to, čo sa udialo v rokoch 1941 a 45. Ja želám ruskému národu, aby mu tento pocit ostal, aby sa tu nikdy nestalo to, čo sa bežne deje v krajinách Európy, kde sa bežne prekrúcajú základné historické fakty a je neúcta k tomu, čo sa dialo v 41 až 45,“ dodal.
