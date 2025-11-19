Úprimnejší ako kedykoľvek predtým. Raper Rytmus priznal aj to, čo nemal, a bál sa následkov od Jasminy

V najnovšej epizóde podcastu sa naplno ukázalo, že otázky rodiny a práce sú pre Rytmusa veľmi osobné a dotýkajú sa ho oveľa viac, ako by možno čakal.
Detektor lži v šou odkryl niekoľko momentov, ktoré Rytmusa úplne zaskočili a prinútili ho zamyslieť sa nad sebou. V podcaste The Mag, kde sa rozprával so svojím kamarátom Lakym Royalom, sa dostal aj k otázkam o rodine, práci a o tom, čo vlastne ponúka svojim fanúšikom.
Keď rodina a hudba stoja proti sebe
Test dostal Rytmusa do situácie, v ktorej sa musel zamyslieť nad tým, čo je preňho skutočne dôležitejšie – rodina alebo hudba. Keďže pôvodnú otázku nesprávne pochopil, detektor lži ukázal červený signál. Moderátor mu následne objasnil presné znenie.
Rytmus reagoval prekvapene a snažil sa vysvetliť, že odpovedal na opačne pochopenú otázku: „Pi*ov*na, kámo, hudba je úplná pi*ov*na.“ Za týmto dodal, že práve rodina je to, čo ho drží pri zemi, a preto ho prekvapilo, ako veľmi ho zmiatla jednoduchá otázka v napätej situácii.
Následne priznal, že pri rýchlom čítaní má dlhodobo ťažkosti: „Ježiš, ja mám „vadu“. Ja aj keď som chodil do školy, mal som sa niečo naučiť alebo niečo odo mňa chceli, tak ja som normálne bol pi**tý. Laky poznamenal, že to pripomína dyslexiu, a Rytmus mu na to odvetil: „Opak ADHD, to má aj môj malý, ináč.“
