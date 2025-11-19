Úprimnejší ako kedykoľvek predtým. Raper Rytmus priznal aj to, čo nemal, a bál sa následkov od Jasminy

Pod tlakom otázok ukázal, čo naozaj cíti.

V najnovšej epizóde podcastu sa naplno ukázalo, že otázky rodiny a práce sú pre Rytmusa veľmi osobné a dotýkajú sa ho oveľa viac, ako by možno čakal.

Detektor lži v šou odkryl niekoľko momentov, ktoré Rytmusa úplne zaskočili a prinútili ho zamyslieť sa nad sebou. V podcaste The Mag, kde sa rozprával so svojím kamarátom Lakym Royalom, sa dostal aj k otázkam o rodine, práci a o tom, čo vlastne ponúka svojim fanúšikom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @rytmusking

Keď rodina a hudba stoja proti sebe

Test dostal Rytmusa do situácie, v ktorej sa musel zamyslieť nad tým, čo je preňho skutočne dôležitejšie – rodina alebo hudba. Keďže pôvodnú otázku nesprávne pochopil, detektor lži ukázal červený signál. Moderátor mu následne objasnil presné znenie.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa THE MAG (@themagcz)


Rytmus reagoval prekvapene a snažil sa vysvetliť, že odpovedal na opačne pochopenú otázku: „Pi*ov*na, kámo, hudba je úplná pi*ov*na.“ Za týmto dodal, že práve rodina je to, čo ho drží pri zemi, a preto ho prekvapilo, ako veľmi ho zmiatla jednoduchá otázka v napätej situácii.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Jasmina Alagič (@jasmina_alagic)


Následne priznal, že pri rýchlom čítaní má dlhodobo ťažkosti: „Ježiš, ja mám „vadu“. Ja aj keď som chodil do školy, mal som sa niečo naučiť alebo niečo odo mňa chceli, tak ja som normálne bol pi**. Laky poznamenal, že to pripomína dyslexiu, a Rytmus mu na to odvetil: „Opak ADHD, to má aj môj malý, ináč.“

Uprednostnil by šou pred rodinnou udalosťou? Pravda bola nepríjemná

