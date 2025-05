Úprimné priznanie Ráchel Šoltésovej o materstve, ktoré mnohých šokuje. Otvorilo jej staré rany, preto sa rozhodla konať

Zatiaľ čo si mnohé ženy zakladajú rodiny v dnešnej dobe väčšinou po 30, ona to dala v predstihu. Bývalá finalistka Let’s Dance, ktorá sa prebojovala na pekné tretie miesto, sa stala mamou v pomerne mladom veku. Nejde však o niečo, čo nechcela, alebo o neplánovanú vec. Herečka zo Sľubu jednoducho stretla muža svojich snov, svojho vyvoleného, ktorý taktiež túžil po rodine, čo bolo pre ňu jasným signálom, že to s týmto človekom pôjde.

Možno povedať, že sympatická brunetka Ráchel Šoltésová prežíva v živote krásne obdobie. Darí sa jej v pracovnej oblasti, nedávno si zatancovala v obľúbenej tanečnej súťaži po boku Titusa Ablorha, hrá v seriáli Sľub, ktorý žne úspech a zahrala si aj v mnohých iných projektoch. Má našliapnuté na sľubnú hereckú kariéru, ktorá sa rozvíja tým správnym smerom. Aj v osobnom živote dosiahla to, čo chcela, ako naznačila v rozhovore pre Báječnú ženu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @rachelsonnn

Splnila sa jej túžba

Kým pre iných by to bolo priskoro, Ráchel nemala žiadne pochybnosti. Keď stretla svojho budúceho manžela, na ktorého natrafila netradične v zubárskom kresle, keďže je zubárom, vedela takmer ihneď, že je ten pravý. „Pocítila som to už na začiatku vzťahu, keď mi povedal, že chce rodinu. Bola som veľmi zaľúbená a toto bol pre mňa znak toho, že je naozaj v bode života, keď má jasne určené priority, vie čo chce, má na to všetky predpoklady a chce to všetko prežiť so mnou,“ uviedla herečka, pre ktorú to bol krásny moment.

Po roku známosti nastal výnimočný okamih a pred blízkymi a kamarátmi si so svojím mužom povedala „áno“ a sľúbila tak lásku na celý život. Nasledoval ďalší zlom a príjemná zmena v jej živote. Na rozdiel od mnohých iných žien, ona sa stala mamou ešte pred dovŕšením 30 rokov. „Vždy som túžila byť mladou mamou a som rada, že sa mi to aj splnilo,“ neskrývala dojatie Ráchel.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Pepe Majeský (@pepemajesky)

Herečka si zjavne užíva materstvo, ktoré jej dalo podľa jej slov veľmi veľa. Dokonca ju donútilo konať, čo sa týka jednej veci. „Materstvo ma naučilo naozaj silno ľúbiť a byť zodpovednejšou, pretože jeho život závisí od toho, ako sa budem správať aj ja sama k sebe. Čiže to otvorilo aj staré rany v mojom vnútri, ktoré som dávno uzavrela a rozhodla som sa ich aktívne riešiť,“ priznala.

Čo chce naučiť svojho syna?