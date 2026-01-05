Úprimná spoveď Zuzany Haasovej: Po rokoch plných bolesti prehovorila o svojich deťoch v nebi aj vďačnosti

Herečka Zuzana Haasová dnes prežíva pokojnejšie a naplnenejšie obdobie. Po rokoch plných bolesti sa jej život opäť točí okolo rodiny a materstvo vníma s oveľa väčšou pokorou a vďačnosťou.
Pre magazín Život otvorene porozprávala o tom, ako sa vyrovnávala s hlbokým smútkom a stratami, ktoré ju v živote zasiahli, aj o tom, ako jej materstvo opäť prinieslo zmysel, nádej a radosť. Narodenie najmladšej dcérky Johannky, ktorá prišla na svet 28. januára a čoskoro oslávi svoj prvý rok života, bolo pre ňu mimoriadne silným momentom, o to viac, že svoje tehotenstvo zo smutných dôvodov dlhší čas skrývala. Dnes spolu s manželom, huslistom Viliamom Schowanetzom, prežívajú dni, ktoré majú pre ňu hodnotu skutočného daru.
Život „na plné gule“
Životné straty v nej prehĺbili vďačnosť a zmenili spôsob, akým dnes prežíva každý deň. „Bola som vďačná vždy, aj predtým, kým som prišla o Karolínku a Šimonka. Ale máš pravdu, teraz mám silnejší vnútorný pocit, ktorý pochopí len ten, kto to zažije. Zrazu má naozajstný zmysel to spojenie, že dieťa je dar. Toto je pre mňa brutálny dar. Každý deň je s nimi neskutočný. Po strate dvoch detí žijem každý deň „na plné gule“,“ vyjadrila sa úprimne.
Takéto intenzívne prežívanie si však nie každý dokáže vysvetliť. „Niekedy majú ľudia pocit, že až priveľmi rýchlo, a tí, ktorí ma nepoznajú, to možno vnímajú negatívne. Ale ja som veľká optimistka,“ dodala herečka.
