Tehotenstvo skrývala zo smutného dôvodu. Zuzana Haasová sa po náročnom období stala opäť mamou

Zuzana Haasová, 43 ročná slovenská herečka a speváčka, nedávno prekvapila svojich fanúšikov fotografiou s tehotenským bruškom. Kým mnohí to považovali za šťastné oznámenie tehotenstva, skutočnosť bola oveľa zložitejšia. Tehotenstvo a samotný pôrod Zuzana pred verejnosťou skrývala a svoje najintímnejšie chvíle si uchovala pre seba.

Zuzana sa rozhodla svoje tehotenstvo utajiť až do momentu, keď bolo bábätko na svete. Pre denník Nový čas otvorene priznala, že bolo tehotenstvo pre ňu emocionálne náročné. Po dvoch tragických stratách v minulosti, kedy prišla o dcérku Karolínku v roku 2013 a následne o synčeka v roku 2016, sa obávala ďalšieho sklamania. Zuzana si prešla traumou, ktorá ju dlho sprevádzala, ale nakoniec sa jej podarilo obavy prekonať.

Predčasný pôrod a obavy z minulosti

Dňa 28. januára priviedla Zuzana na svet predčasne svoje dieťa cisárskym rezom, a to aj napriek tomu, že vek a zdravie pre ňu neboli prekážkou. Dieťatko muselo byť na niekoľko dní umiestnené do inkubátora, ale Zuzana je vďačná, že je zdravé. „Je to ďalší zázrak, ktorý teraz s manželom prežívame,“ prezradila. Meno a pohlavie dieťaťa nechávajú zatiaľ v tajnosti, avšak určite sa oň podelia, keď bábätko prinesú domov.

Hrdá mama troch detí