Barbora Bezáková po 6 mesiacoch bez spánku: Malý Kryštof je jej najväčším zdrojom radosti

Prvých šesť mesiacov s bábätkom prináša únavu aj neopísateľnú radosť. Práve toto obdobie dnes prežíva aj herečka Barbora Bezáková.
Na Instagrame zverejnila herečka Barbora Bezáková fotografie aj krátke videá zo života po narodení synčeka Kryštofa, ktorého má s manželom Františkom Maňákom. Dvojica sa spoznala už počas vysokej školy a zosobášila sa pred dvoma rokmi, pričom na prvé výročie svadby v roku 2025 oznámili radostnú správu, že sa z nich stanú rodičia.
Diváci si ju môžu pamätať najmä ako Oľgu zo seriálu Dunaj, k vašim službám, no objavila sa aj v seriáloch Nemocnica či Pán profesor. Odvtedy sa jej život naplno točí okolo materstva a každodenných chvíľ s malým synom.
Pol roka bez spánku, ale s úsmevom
„Dnes je to 6 mesiacov, čo v noci poriadne nespím, ale vždy, keď sa na mňa ráno toto stvorenie usmeje a vidím tie oči plné čistej lásky, tak je vybavené,“ priznala otvorene na začiatku svojho príspevku. Náročné noci podľa nej vyvažujú momenty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť.
Herečka ďalej opisuje aj prekvapenie z toho, ako prirodzene sa zo študentských partnerov stali rodičia. „Stále nechápem, ako je to všetko možné… že my dvaja, parťáci z výšky, sme fakt rodičia, že sme stvorili ďalšieho človiečika, že sme zvládli pôrod, že mu moje telo vytvára mlieko na mieru, že už tu s nami bude navždy,“ zdôverila sa Barbora.
