Barbora Bezáková po 6 mesiacoch bez spánku: Malý Kryštof je jej najväčším zdrojom radosti

Foto: Instagram (tvmarkizaofficial, barborabezak)

Frederika Lyžičiar
Prvé mesiace materstva prežíva herečka naozaj naplno.

Prvých šesť mesiacov s bábätkom prináša únavu aj neopísateľnú radosť. Práve toto obdobie dnes prežíva aj herečka Barbora Bezáková.

Na Instagrame zverejnila herečka Barbora Bezáková fotografie aj krátke videá zo života po narodení synčeka Kryštofa, ktorého má s manželom Františkom Maňákom. Dvojica sa spoznala už počas vysokej školy a zosobášila sa pred dvoma rokmi, pričom na prvé výročie svadby v roku 2025 oznámili radostnú správu, že sa z nich stanú rodičia.

Diváci si ju môžu pamätať najmä ako Oľgu zo seriálu Dunaj, k vašim službám, no objavila sa aj v seriáloch Nemocnica či Pán profesor. Odvtedy sa jej život naplno točí okolo materstva a každodenných chvíľ s malým synom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Bezáková (@barborabezak)

Pol roka bez spánku, ale s úsmevom

„Dnes je to 6 mesiacov, čo v noci poriadne nespím, ale vždy, keď sa na mňa ráno toto stvorenie usmeje a vidím tie oči plné čistej lásky, tak je vybavené,“ priznala otvorene na začiatku svojho príspevku. Náročné noci podľa nej vyvažujú momenty, ktoré sa nedajú ničím nahradiť.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Bezáková (@barborabezak)


Herečka ďalej opisuje aj prekvapenie z toho, ako prirodzene sa zo študentských partnerov stali rodičia. „Stále nechápem, ako je to všetko možné… že my dvaja, parťáci z výšky, sme fakt rodičia, že sme stvorili ďalšieho človiečika, že sme zvládli pôrod, že mu moje telo vytvára mlieko na mieru, že už tu s nami bude navždy,“ zdôverila sa Barbora.

Láska a radosť z každodenných chvíľ

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Jeffrey Epstein
Beáta Jurík z PS: Fico a spol sú totálne odtrhnutí od reality, obetiam Epstenia želám spravodlivosť
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Jeffrey Epstein
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac