Unikla prísne tajná komunikácia, spôsobila rozruch: Rusko a Čína pripravujú veľký útok na ďalšiu krajinu

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
Taiwan je dlhodobo pod tlakom zo strany Číny.

Na verejnosť sa dostala citlivá komunikácia medzi čínskou armádou a ruskou štátnou zbrojnou spoločnosťou, ktorá naznačuje, že obidve krajiny plánujú spoločnú vojenskú akciu voči Taiwanu do roku 2027.

Únik dokumentov spôsobili hackeri zo skupiny Black Moon, ktorí zverejnili podrobnosti komunikácie už v auguste. Autenticitu dokumentov následne potvrdil britský Royal United Services Institute, pričom časť materiálov poskytol agentúre AP. Informoval portál TN.cz.

Rusko by malo poskytnúť skúsenosti z vojny na Ukrajine

Z analýzy vyplýva, že Peking má v úmysle zahájiť inváziu na Taiwan do roku 2027. Rusko by malo Číne poskytnúť praktické vojenské skúsenosti, najmä v oblasti leteckých operácií, ktoré získali počas konfliktu na Ukrajine. „Čínska škola výsadkového výcviku je stále veľmi mladá a skúsenosti Rusov sú kľúčové,“ uviedol jeden z autorov analýzy, Oleksandr Danylyuk.

Podľa odborníkov je vzájomná výmena skúseností hlavným prínosom spolupráce pre Rusko, zatiaľ čo Moskva očakáva finančné a materiálne dodávky, ktoré by podporili jej vojenské operácie na Ukrajine.

Foto: SITA/AP

Dokumenty tiež odhaľujú, že Peking požiadal o testovanie padákových systémov pre zoskoky z výšky až 8 000 metrov. Takáto technológia by umožnila preniknúť na územie iných štátov takmer bez odhalenia.

Strategický význam Taiwanu: obchodný uzol a centrum polovodičov

Výber Taiwanu ako cieľa nie je náhodný. Ako uvádza polsatnews, Taiwanský prieliv je kľúčovou námornou trasou pre svetový obchod, spájajúci východnú Áziu so zvyškom sveta a poskytujúci priame spojenie medzi južnou Čínou a USA. Podľa ekonomických analytikov prechádza týmto prielivom až  44 % svetovej kontajnerovej flotily.

Okrem toho Taiwan patrí medzi hlavné centrá výroby polovodičov, ktoré sú nevyhnutné pre elektroniku od domácich spotrebičov až po automobily a lietadlá. Ostrov je dlhodobo pod tlakom Číny, ktorá trvá na zjednotení oboch krajín.

