„Umelé mlieko“ známej značky deťom určite nedávajte: Sťahujú ho z predaja, môže byť kontaminované

Z obehového trhu na Slovensku sa sťahuje jedna šarža dojčenskej mliečnej výživy BEBA COMFORT 1 HMO v balení 800 gramov. Dôvodom je preventívne opatrenie po zistení výskytu mikroorganizmu Bacillus cereus na výrobnej linke, na ktorej bola daná šarža vyrobená. Spoločnosť Nestlé Slovensko sa rozhodla tento produkt dobrovoľne stiahnuť z predaja aj od spotrebiteľov.
Konkrétne ide o šaržu s číslom 52850346AF, balenie NLNWPB261 6x800g CZ, s interným označením 12577075. Výrobca zároveň informoval, že toto opatrenie sa týka výhradne tejto šarže a žiadnych iných potravín.
Informáciu potvrdil aj Úrad verejného zdravotníctva
Na bezpečné stiahnutie výrobku dohliadajú regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré kontrolujú distribúciu v spolupráci s obchodnými partnermi spoločnosti Nestlé v jednotlivých regiónoch. Spotrebitelia, ktorí si uvedenú výživu zakúpili, môžu tento produkt vrátiť na predajnom mieste, kde bol zakúpený. Predáva sa aj v dm-drogerie, kde na to tiež upozornili zákazníkov.
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne neodporúča používať túto konkrétnu šaržu na prípravu stravy pre dojčatá. Podrobné informácie o stiahnutom výrobku a kontaktné údaje sú k dispozícii na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Nestlé.
