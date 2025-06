Ukrajincom sa podaril ďalší husársky kúsok: Prenikli hlboko na ruské územie, útočili na továreň. Tá musela zatvoriť

Továreň na výrobu elektroniky v Čuvašskej republike pozastavila výrobu po útoku dvoch ukrajinských dronov, uviedol v pondelok šéf regionálnej správy Oleg Nikolajev. Podľa agentúry Reuters ide o jeden z najhlbších úderov na ruské územie, informuje TASR.

K útoku došlo približne 1300 kilometrov od hraníc s Ukrajinou a nikto pri ňom neutrpel zranenia, upresnil Nikolajev na platforme Telegram. Podľa šéfa regiónu prijali „bezpečnostné opatrenia na dočasné zastavenie výroby s cieľom zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov“ podniku VNIIR. Škody nie sú bezprostredne známe. Nikolajev zároveň informoval, že ďalší dron spadol na pole pri metropole Čeboksary pri rieke Volga.

Ukrainian drone strikes hit the All-Russian Research Institute of Relay Engineering with Pilot Production (VNIIR), located in the Russian city of Cheboksary, Republic of Chuvashia (900km from Ukraine’s border).

The enterprise specializes in the production of electronic… pic.twitter.com/PDYmlHoZDX

